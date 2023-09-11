校長是癡漢！學校自拍猥褻女學生　存檔多部噁片稱「想重複看」

▲北村比左嘉對女學生性猥褻還拍片。（翻自colormerad.info）

圖文／鏡週刊

日本東京練馬區立三原台中學校長、55歲北村比左嘉，外表一表人才，但實際上是個變態癡漢！他被警方發現對過去任職的國中女學生有猥褻行為，而且還在校內自拍AV，今日（11日）東京警方依照違反《兒童色情物品禁止法》將北村逮捕歸案。

據日本《TBS》報導，事件起因於一名女生在去年11月透過「教職員性暴力」諮詢窗口，匿名舉報遭到北村比左嘉性猥褻，之後該單位立刻啟動調查，東京都教育委員會也在今年4月正式立案。接著在今年7月，練馬區教育委員會收到警方訊問調查通知，北村對女學生的猥褻案也完全曝光在陽光下。

據悉該名女學生，是北村先前任職的另一間中學的學生。接著警方到北村家中、與現職學校的校長辦公室進行搜索，並搜到一台攝影機。警方進一步發現，攝影機中存有多部北村的猥褻影片，其中包括觸摸女學生下體以及裸體寫真的影像，拍攝的地點包括學校室內空間。

事後北村承認犯行，也承認影片中的國中生就是他所任教的學校學生。北村也供稱，當時他在拍攝的時候，覺得以後還想拿出來「複習觀看」，所以把影片保存下來。目前全案已進入司法程序調查中。

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