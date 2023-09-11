台南暴雨釀災！頭前溪下游居民「驚傳受困」　消防緊急協助撤離

▲消防協助頭前溪下游附近居民撤離。（圖／翻攝自立委賴惠員臉書）

記者閔文昱／綜合報導

受低壓帶影響，嘉義縣、嘉義市及台南市10日晚間出現局部豪雨或大豪雨，其中台南白河鹿寮單日累積雨量已突破300mm，導致頭前溪瞬間暴漲。對此，消防局和白河區公所已協助住在附近、地勢較低窪村落民眾撤離，水利局、警察局也在全面戒備中。

台南市政府水利局指出，截至10日晚上9時40分為止，台南市最大10分鐘雨量為後壁區18毫米、白河區16.5毫米，最大時雨量白河區81.5毫米、後壁區56毫米，最大累積雨量白河區340毫米、東山區151毫米。

▲台南市消防局於10日晚上接獲白河區琦內里有淹水50公分以上，派遣白河等分隊3車1艇7人前往搶救。（圖／民眾提供）

據了解，因頭前溪水位暴漲，下游的崎內里、甘宅里驚傳有民眾受困，消防局獲報後已立即前往救援，並協助附近、地勢較低窪村落民眾撤離。台南市長黃偉哲表示，目前雨勢趨緩，受影響住戶已疏散撤離至安全處所，市府水利局、消防局、警察局、各區公所，仍將謹慎戒備。

依水利署網站公告，目前有曾文水庫、白河水庫、德元埤水庫、南化水庫、鏡面水庫及鹽水埤水庫等水庫洩洪中，且目前頭前溪溪水上漲並預防性封閉頭前溪橋、甘宅橋、慈明橋，也請民眾慎防坍方、落石及溪水暴漲。