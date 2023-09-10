快訊／嘉南大雷雨「砸5小時」連4發警報！雨彈威力升級　4路段封鎖

▲雷雨帶進入嘉南地區。（圖／氣象局，下同）

記者閔文昱／綜合報導

今(10日)天氣北乾南濕，中午過後中南部、各山區易有局部大雨，中央氣象局今下午4點就針對屏東縣、高雄市、嘉義縣、台南市、嘉義市發布大雷雨訊息，晚間又連續發布4起「大雷雨」即時訊息，警戒區域為嘉義市、嘉義縣、台南市、彰化縣、雲林縣，預估將持續至22時45分止。

氣象局指出，受低壓帶影響，易有短延時強降雨，今晚至明(11日)晨嘉義縣、嘉義市及台南市有局部豪雨或大豪雨發生，高雄市、屏東縣山區及雲林縣地區有局部大雨或豪雨發生，台中、彰化、南投、高雄、屏東、澎湖地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風，低窪地區慎防積水，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲。

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台南市長黃偉哲提醒，最新一波雷雨帶進入台南，範圍小但強度強，佳里、七股、西港、學甲、將軍、北門及白河、東山、鹽水、新營、官田、麻豆、永康均有強降雨發生機會，請市民出行務必注意安全。另外，白河區慈明橋、河東堤防道路、頭前溪橋及甘宅橋已封鎖禁止通行，目前水利局、警察局已經全面戒備中。

氣象粉專「觀氣象看天氣」則表示，低壓中心似乎已來到嘉義沿海陸地，周圍的嘉義市附近、北台南、雲林沿海陸地正持續暴雨，其中嘉義市東區、台南白河鹿寮累積雨量已破300mm，相當驚人。

根據氣象局資訊，今日各地累積雨量前三名依序為台南白河鹿寮335.5 mm、嘉義市東區328.5 mm以及嘉義市西區297mm。

大雷雨警戒區域：彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市