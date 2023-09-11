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三寶闖平交道被普悠瑪撞爛！　女子公共危險罪送辦

▲▼自小客車闖入平交道遭普悠瑪列車撞上，駕駛側車頭及車門損毀，所幸駕駛未受傷。（圖／鐵路警察花蓮分局提供，下同）

▲▼自小客車闖入平交道遭普悠瑪列車撞上，駕駛側車頭及車門損毀，所幸駕駛未受傷。（圖／鐵路警察花蓮分局提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

花蓮吉安鄉10日晚間8點40分左右，一輛自小客車闖越越平交道稻香村平交道，遭由南向北的台鐵第445次普悠瑪號列車撞擊，致使列車車頭損毀，自小客車車頭遭受撞擊，小客車駕駛側車頭及車門受損，所幸列車乘客及小客車女性駕駛均未受傷。

事件發後，鐵路警察局花蓮分局立刻派遣警力前往事故現場蒐證及測繪。初步調查，自小客車駕駛酒測值為零，列車旅客及自小客車駕駛無人受傷，台鐵列車車頭毀損，列車續行北上。

經鐵路警查調閱平交道監視器影像，當天晚間20時36分許，稻香村平交道警鈴、閃光號誌已顯示，遮斷桿已開始起降，突然有一白色自小客車闖越後於平交道內臨時停車，致行經之台鐵第445次列車急煞不及發生撞擊事故。

警方表示，小客車駕駛經鐵路警察訊問後，依違反公共危險罪移送花蓮地檢署偵辦，另交通違規部分依據違反道路交通管理處罰條例第54條予以告發。

台鐵局表示，汽車駕駛人駕車在鐵路平交道警鈴已響、或閃光號誌已顯示，或遮斷器開始放下，仍強行闖越，處新台幣一萬五千元以上九萬元以下罰鍰，並吊扣其駕駛執照一年。因而肇事者，吊銷其駕駛執照。

鐵路警察局花蓮分局再次呼籲用路人行近平交道時，應降速並保持安全車距，切莫以魚貫方式緊跟前車，遵守「停、看、聽」原則，遇警鈴已響、閃光號誌已顯示，應立刻停止於停止線後方；但若遇警鈴與號誌顯示，已行駛至平交道範圍內，為避免衍生事故，駕駛人應儘速通過該區域，以維持平交道範圍內淨空與安全，民眾行經鐵路平交道時，應注意安全及號誌運作狀況，勿以身試法。

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