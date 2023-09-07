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社會 社會焦點 保障人權

驚險片！拖板車滿載電纜卡平交道　超勇堆高機關鍵時刻神救援

記者陳以昇／新北報導

新北市樹林區中山路與東佳路口平交道，一部拖板車載著重達數噸電纜線，在通過時竟因鐵道地勢和電纜線太重，整輛車卡在平交道上，此時剛好柵欄放下，有火車即將通過，司機也緊急按下平交道緊急按鈕，巡邏員警行經見狀，危及中緊急叫來旁邊堆高機，將後方拖板堆高，協助讓拖板車脫困，避免一場交通意外。

▲▼堆高機將拖板車撐高，順利讓車脫困，樹林分局員警行經發現拖板車後輪懸空，失去前進動力 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲堆高機將拖板車撐高，順利讓車脫困 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方表示，6日下午4時許，26歲林姓司機駕駛拖板車，後方載著數噸的電纜線，通過樹林區中山路與東佳路口平交道時，卻因鐵道地勢加上電纜線重量問題，造成車子後輪騰空，整輛拖板車就橫跨在平交道上。

▼樹林分局員警行經發現拖板車後輪懸空，失去前進動力 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

▲▼堆高機將拖板車撐高，順利讓車脫困，樹林分局員警行經發現拖板車後輪懸空，失去前進動力 。（圖／記者陳以昇攝）

此時柵欄突然放下，有火車即將通過，林男立即下車按下平交道緊急按鈕，旁邊目擊民眾無不捏把冷汗，山佳派出所2名員警執勤經過，危及之際，找來旁邊堆高機業者，從車後方將拖板車撐高，讓車頭的後輪得以著地，讓前輪有動力前進，讓拖板車順利脫困。

整起事件幸好在員警反應迅速，加上堆高機的幫助下，避免了一場重大交通意外發生。樹林警分局呼籲用路人駕駛車輛應熟知車輛構造，以免再度發生類似情況，也提醒民眾，若行經鐵路平交道遇突發狀況，應冷靜應對，第一時間按下平交道緊急按鈕因應，避免嚴重的交通事故憾事發生。

▲▼堆高機將拖板車撐高，順利讓車脫困，樹林分局員警行經發現拖板車後輪懸空，失去前進動力 。（圖／記者陳以昇攝）

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