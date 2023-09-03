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社會 社會焦點 保障人權

中山高台南段9車爆胎！竟是輾到傳動軸　國道警追元凶

▲國道一號南下280公里處台南路段，2日深夜11時許，驚傳9車因輾壓車輛掉落的傳動軸而連環爆胎肇事事故，國道警方將依法究辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲國道一號南下280公里處台南路段，2日深夜11時許，驚傳9車因輾壓車輛掉落的傳動軸而連環爆胎肇事事故，國道警方將依法究辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

國道一號南下280公里處台南路段，2日深夜11時許，驚傳9車連環爆胎事故！肇事元兇疑為傳動軸，有 BMW等百萬名車受害，造成爆胎、底盤受損等多處毀損，國道警察第四大隊指出，警方將調閱相關影像，積極查明掉落傳動軸的車輛，並傳喚到案說明，依公共危險罪嫌偵辦。

▲國道一號南下280公里處台南路段，2日深夜11時許，驚傳9車因輾壓車輛掉落的傳動軸而連環爆胎肇事事故，國道警方將依法究辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲國道一號南下280公里處台南路段，2日深夜11時許，驚傳9車因輾壓車輛掉落的傳動軸而連環爆胎肇事事故，國道警方將依法究辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

國道警察第四大隊指出，警方於2日深夜11時許接獲民眾報案，稱國道1號南向280.8公里台南段中線車道有掉落物（傳動軸），致9部自小客車輾壓而肇事。警方據報馬上派員查處，該起事故於2日深夜11時50分排除，全線恢復通車，無人受傷，各造當事人酒測值均為0。警方後續將調閱相關影像，積極查明掉落傳動軸車輛，並依公共危險罪嫌偵辦。

▲國道一號南下280公里處台南路段，2日深夜11時許，驚傳9車因輾壓車輛掉落的傳動軸而連環爆胎肇事事故，國道警方將依法究辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

國道警察第四大隊指出，呼籲用路人，車輛於行駛道路前應檢查車輛機件、設備是否穩妥，避免機件或設備掉落造成類似事故發生，危害自身及其他用路人之安全，如有違反將依道路交通管理處罰條例第30-1條第1項第1款之規定開罰，處汽車駕駛人新台幣1千元以上6千元以下罰鍰；另涉嫌刑法第185條第1項妨害公眾往來安全罪部分，待調查後移送各地檢署偵辦。

▲國道一號南下280公里處台南路段，2日深夜11時許，驚傳9車因輾壓車輛掉落的傳動軸而連環爆胎肇事事故，國道警方將依法究辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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