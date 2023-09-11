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泵浦車在陽明山上失控撞4死！女業者獲緩刑確定免入監

▲▼2017年陽明山仰德大道車禍釀4死9傷。（圖／ETtoday資料照）

▲陽明山仰德大道車禍4死9傷。女業者或判緩刑定讞。（圖／ETtoday資料照）

記者吳銘峯／台北報導

陽明山仰德大道2017年間發生一起嚴重車禍，一部混凝土泵浦車自山上下坡時失控，連續追撞22部大小車輛，最後撞上民宅才停住，造成4死9傷。檢方對泵浦車的工程行女負責人陳美蘭、維修技師盧志宏等人提起公訴，二審改判陳女緩刑、盧男有期徒刑3年6月。陳女未上訴先行定讞，盧男再上訴第三審，最高法院11日駁回上訴定讞。

本案發生於2017年7月19日，上午8點多，仰德大道上正是上班的車水馬龍時間，阮姓司機（42歲）前一晚從淡水駕駛混凝土泵浦車至北市灌漿後，沿仰德大道下山。但泵浦車煞車失靈，車輛像溜滑梯般往下衝，先左偏閃過等紅燈的機車，緊接著撞上左轉出來的轎車，再往前衝撞其他機車、轎車、民宅。總計造成22車連環追撞，共4死9傷，阮姓駕駛當場遭彈出車外傷重不治。

事發後檢警進行偵辦，檢方認為肇事泵浦車車齡高達40年，又嚴重超載、手煞車移除，後差速器插銷斷裂，因此對泵浦車的工程行負責人陳美蘭、泵浦車維修技師盧志宏，依照過失致死罪，提起公訴。一審法院審理時，2人均否認犯罪，將罪責推給死亡的駕駛，但一審還是認定2人有罪，將陳女判刑4年2月、盧男判刑3年6月。

案件上訴二審，高等法院審理期間，陳女與所有被害人均達成和解，因此高院改將陳女判刑2年、緩刑5年，至於盧男的部分則上訴駁回，維持相同刑度。陳女未上訴先行定讞，盧男上訴第三審，最高法院11日駁回上訴定讞。

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