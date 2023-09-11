廣西漁經濟／台商攜「先進技術」插旗北海　百畝水池養金鯧、石斑魚

▲養殖魚池塘 。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／北海報導

廣西近年大力發展水產品經濟，台商亦參與其中。位於北海市合浦縣的鮪豐水產公司，計畫投資金額高達3.15億元（人民幣，下同，約新台幣13億元）。負責人向《東森新媒體ETtoday》介紹道，他們利用台灣先進海魚養殖技術，主要養殖七星鱸魚、石斑魚、金鯧魚等高價魚種，建成了廣西規模最大的海水魚養殖示範區。

過去數年，北海市海水養殖隨著市場變化，逐漸往金鯧魚、石斑魚等名貴品種養殖發展。數據顯示，北海市今年一季度就完成水產品總量24.09萬噸，按年增長2.99%。

▲鮪豐水產 已經建成56個養殖池，養殖面積842畝。（圖／記者蔡儀潔攝）

台灣華偉集團看中北海的水產品行業前景，2017年在合浦縣成立廣西北海市鮪豐水產有限公司，一期投資達5000萬元（2.1億元）。負責人表示，他們引進了台灣的「池塘標準化改造」，園內分成五個區，目前已經建成56個養殖池，養殖面積842畝，並且可以自主調節海水、淡水。

負責人指出，與其他養殖場最大的區別在於，他們的出水口設置有2個污水處理池，容量達18萬噸，日排水量達3萬噸，滿足養殖場生產需求。

另外，鮪豐水產採取「公司+基地+合作社+養殖戶」的模式，推廣生態海水養殖，且願意提供當地苗種和技術指導服務，輻射逾400個養殖戶，希望透過此舉能達到企業和養殖戶的「雙贏」。

▲▼ 工作人員在餵鱸魚 。（圖／記者蔡儀潔攝）

負責人表示，未來的二期工程計畫建設海洋魚類博物館、科普基地、濱海觀光步道、飯店等，還希望能打造以台灣風情為特色的北海鱸魚風情小鎮。

對於漁貨來說，物流和銷售亦是水產公司須攻克的經營難題，在網路時代下，北海市2021年建立縣級電商公共服務中心，建成運營、物流、倉儲、培訓和技術服務為一體的電商生態產業鏈。

京東雲浩雲計算有限公司負責人指出，在「向海經濟」大方針下，北海本身是大陸四大漁業漁場之一，海產品輸出至不同省市，而京東本身具有物流優勢，目前已在做冷鏈配送的供應鏈調研，未來能加入賽道之中。