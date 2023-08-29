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大陸 大陸焦點 特派現場

扎根大陸信心不變！宋濤：上半年台商投資項目同比增長29.1%

▲▼ 「2023台商台青走晉來」宋濤、夏立言 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 大陸國台辦主任宋濤 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／山西報導

「2023台商台青走晉來」今(29日)在山西舉行，大陸國台辦主任宋濤出席開幕大會。談及兩岸經貿發展，宋濤指出，今年上半年，台商投投資大的項目同比增長29.1%，當實際使用資金的同比增長13.7%，說明廣大台胞抬起扎根大陸發展的信心仍然在不斷的增強。

「2023台商台青走晉來」該活動由山西省委副書記黎光主持開幕大會，山西省長金湘軍首先發表致辭，依序是國民黨副主席夏立言、商總主席賴正鎰、台企聯會長李政宏，大會由大陸國台辦主任宋濤壓軸致辭。

宋濤首先指出，大陸與中國式現代化全面推進經濟社會發展成績進上半年，經濟增長達到5.5%，保持穩定向上態勢。大陸經濟韌性強，潛力大，活力堅定，推進高水平開放的方向不會改變，長期向好的基本面也不會改變。

宋濤進一步說，「今年上半年，台商投資大陸項目同比增長29.1%，大陸實際使用台資金額同比增長13.7%，說明廣大台胞台企扎根大陸發展的信心仍然不斷的增強。」和平是發展的前提，合作是發展的基礎。兩岸經貿關係的健康發展需要兩岸關係和平發展。

▲▼ 「2023台商台青走晉來」宋濤、夏立言 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 該活動吸引400多位台商、台青參與。（圖／記者任以芳攝）

談到當前台海趨勢，宋濤直言，「目前主導兩岸經濟合作和兩岸關係和平發展的最大傷害來自民進黨，他們大肆鼓吹『台獨』謬論，阻礙兩岸交流合作，煽動兩岸對立、對抗，種種謀獨行徑讓台海和平受到威脅，讓台灣同胞深受其害，當前兩岸關係面臨著和平與戰爭，繁榮與衰退兩條道路，兩種前提的選擇。

宋濤指出，「希望廣大台灣同胞把握歷史的大勢，堅守民族大義，旗幟鮮明地堅持體現一個中國原則、『九二共識』，堅決反對傳統分裂行徑和外部事務干涉，推動兩岸關係和平發展行為制度。」

最後，宋濤呼籲，山西高度重視對台工作落實，落實對於台胞、台企各項政策措施，大力推進經商經貿合作，為在晉台商和台胞進行發展創造良好環境。未來大陸國台辦將繼續支持近來擴大交流合作，也希望更多的台胞還需到山西創業，工作與生活。

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