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大陸 大陸焦點 特派現場

廣西漁經濟／中國生蠔之鄉在欽州　15萬畝「海上牧場」大升級

▲▼ 廣西,欽城,生蠔,大蠔,牡蠣。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲剛剛撈起的生蠔串。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／欽州報導

在海洋漁業發達的廣西壯族自治區，擁有號稱「中國生蠔之鄉」的嶺南古城欽州，總養殖面積超過15萬畝，是名副其實的「海上牧場」。實際上，廣西致力發展海洋經濟，包括升級發展向海傳統產業，欽州科技特派員鐘方傑向《東森新媒體ETtoday》介紹，生蠔養殖已經「升級」，譬如採用新型浮筏養殖模式抗颱風等，整個產業鏈帶動逾10萬人就業。

▲▼ 廣西,欽城,生蠔,大蠔,牡蠣。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲欽州飽滿的生蠔。（圖／記者蔡儀潔攝）

為何欽州盛產生蠔？

鐘方傑表示，生蠔的主要食物是海裡的浮游生物，且數量要足夠，「不然就像把人丟到沙漠裡面，沒吃的怎麼長大？」；如若水質差，海水里的浮游生物品種及數量就會發生變化，因此生蠔養殖對水質的要求極高。

欽州「母親河」欽江入海口附近海水咸度較低，當地還有相連數萬畝的紅樹林，水質清新無污染，因此非常適合生蠔養殖。

數據顯示，目前欽州已形成生蠔養殖面積超15萬畝，品牌總產值達49.9億元，成為大陸生蠔的主產區及苗種供應地，年產蠔苗達1.3億串，供應廣東、海南、福建等大陸各省市以及越南等東南亞國家。

▲▼ 廣西,欽城,生蠔,大蠔,牡蠣。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲鐘方傑。（圖／記者蔡儀潔攝）

現代化養蠔

廣西壯族自治區今年5月印發《廣西大力發展向海經濟建設海洋強區三年行動計劃（2023—2025年）》，其中一點就是「升級發展向海傳統產業」，重點發展新型貝類浮筏養殖和重力式深水網箱養殖。

「颱風對生蠔養殖影響最大」，鐘方傑指出，如今養蠔採用新型浮筏養殖模式，新型材料抗風浪浮筏能增強抵御颱風能力，投產後將比傳統養殖產量提高3倍以上。

另外，早期養蠔是等著蠔苗爬上石頭自然生長，但效率低。近年欽州市生蠔人工育苗技術有了突破，從水泥柱插柱採苗發展成水泥片採苗，插養改為「吊養」，產量每畝提升10%到15%。現階段，欽州全市建成規模化大蠔苗種繁育場3家，年產人工繁育大蠔苗種1000萬串。

▲▼ 廣西,欽城,生蠔,大蠔,牡蠣。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲欽州市生蠔人工育苗技術從水泥柱插柱採苗發展成水泥片採苗，插養改為「吊養」。（圖／記者蔡儀潔攝）

「生蠔」拉動欽州水產業

除蠔苗供應大陸沿海省份和東南亞國家外，欽州希望延長產業鏈，目前步形成了「苗種培育一養成育肥一成品銷售」的產業化經營體系，譬如將鮮蠔經冷鏈運輸直銷其他城市；加工生產的原汁蠔油、蠔豉系列產品暢銷粵、港、澳大灣區等，

鐘方傑指出，「蠔」產業還拉動了水泥、竹木、化工、物流等相關行業的發展，帶動就業近10萬人；在漁民收入部分，每個蠔排能創造50萬元人民幣的收入，且投入成本較低，拉動了當地民眾的收入增長。

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