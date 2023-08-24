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大陸 大陸焦點 特派現場

疫情慘賠3千萬！　台商轉型電商賣「預製菜」重新翻身

▲▼ 第十四屆津台會、台商新品 。（圖／記者任以芳攝）

▲第十四屆津台會-台灣新品採購洽談會。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／天津報導

「第十四屆津台投資合作洽談會」21到24日在天津舉行，今（23）日舉行新品採購會，現場十多家台灣攤位展示商品。其中預制菜、咖啡師培訓受到大陸廠商青睞。北京台商杜旺龍接受《東森新媒體ETtoday》訪問表示，疫情期間關掉實體店慘賠700多萬人民幣，立刻轉型電商賣預製菜「牛肉麵料理包」，不到一年時間業績穩定成長，讓他重新找回新賽道。

為期4天的津台會今天是最後一天，台企新品採購洽談會反應熱絡，一共有六大展區分為美食盛薈、潮流飲品、預製佳餚、運動康養、台青逐夢、生態農品等，展示眾多台企新品，吸引京津冀陸企、國企現場參觀採購，其中預製菜受到注目。

▲▼ 第十四屆津台會、台商新品 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸預製菜有千億人民幣市場商機。（圖／記者任以芳攝）

北京台商杜旺龍美食攤位吸引不少人群，主打台灣牛肉麵料理包，湯頭、肉塊和麵條隔水加熱，約十分鐘就能享用，方便速食十分符合現代人飲食需求。

杜旺龍接受訪問時表示，早期賣台灣牛肉麵，在北京、河北一共有二十多家直營門市，生意一直都很穩定，沒想到一場疫情跌落谷底，為了配合防疫政策，門店經常開開關關，外賣也不穩定。

「考量空轉的店租、龐大的人事成本。」杜旺龍只好忍痛關掉實體店，前後慘賠700多萬（單位：人民幣，同下），換算近3千萬台幣。但危機就是轉機，他當機立斷轉型做牛肉麵、滷肉等預製菜，100%電商銷售。

▲▼ 第十四屆津台會、台商新品 。（圖／記者任以芳攝）

▲台商度過疫情危機，轉型做電商賣預製菜。（圖／記者任以芳攝）

學美術出身的杜旺龍負責商品視覺設計，帶有中國風貓熊圖案，十分符合大陸「國潮」趨勢，十分接地氣，加上電商渠道，不到一年時間，回頭客快速累積，目前平均一個月有十多萬業績。

回想疫情期間的煎熬，杜旺龍表示，「還好當機立斷馬上轉型，切入對的時機點，未來先以線上市場為主，資金足夠後再開實體店。」對於大陸經濟陷入疲軟狀態，他還是很有信心，「民以食為天」，平價飲食消費一定率先回溫。

▲▼ 第十四屆津台會、台商新品 。（圖／記者任以芳攝）

▲北京創業台青鍾東仁看好大陸咖啡市場潛力。（圖／記者任以芳攝）

北京威士特創業台青鍾東仁對大陸經濟走勢也有信心，目前他專攻咖啡師培訓和原料銷售等業務，公司進口的咖啡豆和設備來自義大利，以前走海運加上報關，大概四個月時間才能取貨，自從大陸中歐班列開通後，整體運輸時間縮短兩個月提貨，成本比海運高10％，節省時間就是金錢。

談及大陸咖啡市場前景，鍾東仁的公司疫情期間業績依然穩定，即使大陸咖啡相關產業競爭激烈，對消費者來說，「再忙，也要喝一杯咖啡。」

鍾東仁說，「大陸市場還是有非常大的潛力，雖然內卷得很厲害，擁有技術才是關鍵。台灣咖啡已經真正飽和，也我來大陸發展最大的目的，許多小鄉鎮已經有資本家開拓市場。」

他進一步說，大陸很多三、四線城市還在喝速溶三合一咖啡，整體咖啡市場是台灣15年前規模，發展空間巨大。未來希望拓展市場，讓更多人理解真正的咖啡味道，幫助想創業的年輕人回鄉，一起打拚。

▼ 天津台灣味美食地圖 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 第十四屆津台會、台商新品 。（圖／記者任以芳攝）

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