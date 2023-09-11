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大陸 大陸焦點 特派現場

廣西漁經濟／鎖定火鍋料「新星」　陸最大蝦滑廠2年拚出40億規模

▲▼ 逮蝦記,蝦滑,蝦滑工廠。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲逮蝦記工廠內部，蝦子需經過三道以上清洗。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／北海報導

蝦滑其實最早誕生於2010年，如今已成為火鍋料界的「後起之秀」。位於廣西北海的「逮蝦記」是大陸規模最大的蝦滑智造工廠，供應超過2.5萬家火鍋企業，包括呷哺呷哺、湊湊、小龍坎等，月銷破億元（人民幣，下同），而公司創立至今不過才3年。談起如何在飽和的火鍋市場中「殺出血路」，創始人翟岩濤表示，因為他們專精於蝦滑賽道，「在1釐米（公分）的寬度，挖掘了1000米（公尺）的深度。」

▲▼蝦滑。（圖／翻攝自逮蝦記）

▲蝦滑是一種蝦泥製品，主要是將去殼去頭的蝦肉，通過多次摔打使肉具有粘性，在保有營養成分的同時具有爽脆的口感。（圖／翻攝自網路）

廣西2022年實施《加快推進廣西優勢特色食品產業高質量發展實施方案》，其中提到要以北部灣沿海城市為重點，立足水產名特優品種，發展速凍海鮮食材，到2025年，水產品精深加工產業產值超100億元（人民幣，下同，約新台幣430億元）。

廣西北海市是大陸最純淨的漁場之一，集中了大陸60%的蝦滑廠家，鮮蝦就可以從養殖地運送到生產車間。已經考察數十個工廠的翟岩濤最終選擇於2021年，在當地投資了5億元，建成了88畝的蝦滑智造工廠。

▲▼ 逮蝦記,蝦滑,蝦滑工廠。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲碎蝦須經過15至20分鐘時間攪拌，過程中漿體溫度不得高於4度。（圖／記者蔡儀潔攝）

翟岩濤表示，蝦滑最早誕生於火鍋店後廚，需要去殼、去蝦線再剁碎混合而成，後來發展到由不同綜合食品工廠供貨，但隨著火鍋連鎖店急速擴張，對產品穩定性要求非常高，而逮蝦記主要原料用的是北海青蝦，既可海水養殖也可淡水養殖，加上當地是大陸最好的海蝦產地，一年四季生產的蝦滑一致性程度極高。

翟岩濤指出，他們最大的優勢就在於「精」，因為若想要在短時間內在市場「殺出血路」，就要專注一個賽道下鑽到底，「窄、小、深、重是我們的四字戰略方針。」

▲▼ 逮蝦記,蝦滑,蝦滑工廠。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲蝦滑進入單凍機速凍，經過50分鐘後若達到要求便進行包裝。（圖／記者蔡儀潔攝）

逮蝦記成立後走「單品單廠」模式，把滑類產品做到極致。翟岩濤表示，「食品是典型的規模經濟，我們資金都運用在蝦類、單一設備等，成本很有優勢，而火鍋店是每個城市餐飲中最火的一類，我們的客戶非常好找。」

另外，逮蝦記還是第一個做蝦滑電商的企業，曾於知名網紅博主李佳琦合作，進軍電商1年後實現銷售額破億元，公司用2年時間整體規模就超10億元（約新台幣43億元），日產能由2022年的1萬多噸，提升至今年的2萬多噸。

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