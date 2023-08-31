駭人畫面曝！公牛受驚…下秒6歲童慘被「內臟頂爛」抽搐亡

▲一群孩子在護欄外玩耍。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

記者鄭思楠／綜合報導

廣西來賓市石龍鎮中塘村，一名6歲兒童8月27日下午在自家牛棚玩耍時被牛頂撞，搶救無效不幸去世。監視器畫面顯示，幾名孩子當時在牛欄外玩耍，死亡的孩子不慎掉了一鞋子在牛欄內，去撿時被一頭受驚的公牛直接猛頂到護欄，之後抽搐癱軟身亡。

據《瀟湘晨報》報導，攝影機畫面顯示，當日下午近4時許，3名小孩來到一牛棚內玩耍，在牛欄外叫喊、蹦跳等，原正靠著牛欄休憩的牛群均被嚇退。隨後3小孩進到牛欄內，一名著黃色衣服的小孩在牛群附近晃悠，不慎掉落一鞋，之後單腳蹦跳嘗試去撿鞋時，有一頭公牛疑似被激怒，突然將該男孩猛頂至牛欄邊。

男孩起初還踉蹌著出來，旁邊黑色上衣的女孩和赤裸上身的男孩找來掃帚和木棍將靠近的牛群嚇跑。該黃衣男孩踉蹌幾步後倒至草堆上，疑似受傷，右腳不斷抽搐，隨後滾落在旁，不再動靜。另2名小孩見狀找了其他的小孩過來看，但發現黃衣男孩還是躺著一動不動。

隨後有大人趕來，大人將其小孩拎起時發現小孩身子很軟，慌忙抱起衝出牛棚。

▲孩子被內臟頂爛亡。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

8月30日下午，一名知情人回應，該黃衣男孩就是牛棚主人的孩子，另2名小孩是隔壁鄰居。這一家人是養牛戶，牛欄里關著的都是成年牛，「隨時可以出欄。」

當時他們在牛棚裡玩耍，大人就在附近不遠處。黃衣男孩的鞋子被牛帶到一邊，他想去撿，動作疑似激怒了旁邊一頭公牛，被其突然一下頂至牛欄，「受力很大的，成年人都受不了。應該是內臟出血了。」

隨後該小孩被送至醫院搶救，但應該沒有搶救過來。該知情人稱，事發當天是開學前一天，黃衣男孩7歲左右，目前這一家人仍在悲痛中。

中塘村村委會透露，小孩確已不幸去世，「剛滿6歲。」