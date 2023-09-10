美智庫稱郭勝選對利益「最危險」　 黃士修：他們不專精民主選舉

▲鴻海創辦人郭台銘。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

據美國之音報導，鴻海集團創辦人郭台銘8月28日宣布，以獨立參選人身分投入總統大選；美國智庫認為，從美國利益角度而言，與其他3位參選人相比，郭台銘勝選將是對美國利益「最危險的結果」。對此，郭台銘競辦發言人黃士修今（10）日受訪表示，隔行如隔山，「戰爭研究所」並不專精於民主選舉，而是研究國際戰爭與相關區域衝突、局勢平衡的智庫。

黃士修今日上午受訪表示，「戰爭研究所」並不專精於民主選舉，而是研究國際戰爭跟相關區域衝突、局勢平衡的智庫，該智庫在戰爭領域當然有其專業，但在選舉上隔行如隔山。

黃士修認為，該智庫的分析奠基於藍綠兩大黨在競爭，若在野勢力分散，一定要以大黨為主，所以「戰爭研究所」的立場很簡單，一定要國民黨獨大，民眾黨、郭台銘最好都不要來攪局。他也說，郭台銘這次從政非常重視兩岸政策，其實郭出來，才是真正鞏固台海區域穩定，因為郭台銘主張兩岸必須建立具體溝通機制。

針對美國會擔心郭台銘與中共談判，是否會出賣台灣主權，黃士修則否認，因為郭台銘一再強調「我們是中華民國最堅定的捍衛者」，絕不會讓中華民國聽命於任何政治強權，大家都是朋友，但朋友是對等關係，必須互相尊重、有底線，也要有需要明確溝通的機制，互相理解、體諒、保持善意，才能把兩岸戰爭風險降到最低。

最後，黃士修強調，「戰爭研究所」應思考，古今中外每場戰爭都不是由軍事將領決定，而是由政治家決定，與其討論一定會產生衝突、一定會發生戰爭，不如去思考如何在政治上的手段能夠具體確保和平，並且捍衛我國立場。