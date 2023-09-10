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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

桃園挺侯大會湧3千人　侯友宜讚鄉親很熱情：我褲子差點被拉下來

▲國民黨總統參選人侯友宜出席桃園嘉義同鄉會挺侯大會，現場湧入3000名支持者。（圖／侯辦提供）

▲國民黨總統參選人侯友宜出席桃園嘉義同鄉會挺侯大會，現場湧入3000名支持者。（圖／侯辦提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜今（10）日上午出席三場造勢活動，桃園嘉義同鄉會、鶯歌雲林同鄉會相繼成立後援會相挺，創立「侯侯會」並舉辦挺侯大會，展現「挺家己人」的團結氣勢。侯友宜表示，自己出身基層，始終秉持著韌性的精神一路打拚，未來也將用嘉義人努力拚搏的精神，顧台灣；對於主辦單位喊出現場湧進3000人，侯笑，支持者很熱情，連排隊用的紅龍柱也攔不住，差點連褲子都被拉下來。

桃園嘉義同鄉會今日成立挺侯後援會，桃園市議會議長邱奕勝、中華民國嘉義同鄉會全國總會長劉輝雄，立法委員參選人呂玉玲、萬美玲、牛煦庭、邱若華皆出席，現場更湧入超過三千名鄉親，將會場擠得水洩不通，展現對嘉義子弟的熱情支持。理事長陳建安表示，台灣正面臨戰爭風險，呼籲所有嘉義鄉親、台灣人民，總統一定要支持侯友宜，只有他能帶領台灣走向和平，讓後代子孫能夠安定過日子。

侯友宜表示，自己出身嘉義基層，和許多人一樣，雖然環境不好，但秉持著韌性的精神一路打拚，從警官學校、基層刑警，歷經15個職務到新北市長，而今天之所以要參選總統，就是為了要顧國家安全，讓中華民國、台灣這塊土地可以安定繁榮永續，子孫可以在這個地方好好立足。

侯友宜指出，民進黨執政「選舉全奧步，執政沒半步」，貪贓枉法、弊案叢生，若再不政黨輪替，除了經濟會崩盤，我們的下一代更可能上戰場。而為了台灣的未來，這次的選舉，嘉義人一定要團結，大家一起做侯友宜的分身，不只要顧嘉義，更要用嘉義人努力拚搏的精神顧台灣。

今有近千名的全國侯氏宗親成員力挺侯友宜並成立「侯侯會」，侯侯會總召集人侯永雄、台北市侯氏宗親會理事長侯茂謙、嘉義劉侯宗親會長侯海蠣、台南侯氏宗祠副董事⻑侯蔡雪吟、高雄市劉侯宗親會長侯冬賢、前外交部常務次長侯平福等人出席力挺，立委曾銘宗、立委參選人李彥秀、前立委羅淑蕾也紛紛到場支持，要當侯友宜最堅強的後盾。

看到大會現場國旗旗海飄揚，侯友宜感動地說，他從嘉義到北部就讀警官學校，就是中華民國養育他長大，所以他的國家意識非常強烈，並用生命拚博，獲得人民肯定，如今接受國民黨徵召參選總統，就是為了守護中華民國永續繁榮。

侯友宜表示，國家現在面臨關鍵時刻，他會扛起責任，維持台灣安全，並團結台灣，不分族群，侯氏也要團結各姓氏的宗親，為台灣立下新的里程碑。侯永雄在會中送上6顆包子、肉粽，象徵這次選舉「六六大順」，祝福侯友宜高票當選總統。

侯友宜今中午也出席新北市鶯歌區雲林同鄉會會員大會，受到滿場雲林鄉親熱情歡迎，雲林縣長張麗善、即將接任中華民國雲林同鄉總會總會長的林進忠、新北市雲林同鄉會理事長邱識琪、鶯歌雲林同鄉會理事長蕭文欽也陪同一起向鄉親致意。

侯友宜表示，他是嘉義子弟，雲林嘉義都是同一家人，當年北上讀書，他如同許多鄉親，雖然兩手空空，但懷抱著重情重義、勤奮打拚的精神，從基層一路奮鬥至今，感謝鄉親的支持，讓他有機會為市民服務，過程中他感受到，各縣市之間充滿不平等待遇，尤其國家安全面臨很大危機，因此他出來參選總統，就是要讓這片土地的人民能夠過好日子，讓兩岸恢復和平穩定，使農漁民產品可以順利外銷，守護國家人民安定繁榮。

張麗善致詞時表示，雲林是農業大縣，雲林人的影響力遍及全國，侯友宜最近提出的老人免費健保政策，讓許多鄉親非常有感，讓縣市可以被平等對待，減輕民眾負擔，希望雲林鄉親可以全力支持侯友宜，侯友宜就是最有能力讓兩岸和平、人民安居樂業的總統人選。

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