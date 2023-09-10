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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德：極權主義想用戰爭影響選舉　一定要避免「民主蕩然無存」

▲▼賴清德出席台北市台南市同鄉會112年度第十二屆第三次會員大會暨40週年慶典。（圖／記者呂佳賢攝，下圖同）

▲民進黨總統參選人賴清德。（圖／記者呂佳賢攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統參選人賴清德今（10日）表示，他身為台南市老市長要向台南鄉親拜託，只有在台南得到創新高的得票率，才有辦法穩定當選，而中國極權主義希望用戰爭影響這次選舉，若成真，台灣的民主將蕩然無存，這種情況一定要避免，因此，懇請父老鄉親站在第一線「扛頭旗」，讓台灣持續壯大。

台北市台南市同鄉會今天中午舉行112年度第十二屆第三次會員大會暨40週年慶典，現場席開150桌，將近1500人參與盛會，賴清德應邀以總統參選人身份出席致詞，此外，總統蔡英文、賴清德、台北市長蔣萬安、台南市長黃偉哲均致贈題詞予該會紀念特刊。

賴清德致詞時表示，很多人說台南是自己的本命區，從今天集會之熱烈，每一位鄉親之熱情，他深刻感受到「台南真的是在這一場選舉裡面，我的本命區」。他說，自己有辦法懷抱理想、為國家社會盡一份心力，完完全全是台南市民所給予的，不管任何時候，這份恩情永遠都在自己內心裡面。

賴清德表示，民主是台南市民的DNA，過去不管民進黨推出的總統候選人是否當選，在台南市的得票率一直都是全國最高的，這是台南市民的驕傲和光榮。他說，過去民進黨所推出的總統人選，還沒有一位當過台南市長的，現在前台南市長賴清德要出來參選，敬請父老鄉親加倍支持，「老市長給你們拜託，只有本命區台南市、前市長出來參選，在台南得到創新高的得票率，這場選舉我們才有辦法穩定的當選！」

最後，賴清德談及，中國極權主義當然希望用戰爭的威脅影響這次的選舉，但是大家想一想，如果台灣總統人選是可以被極權主義用戰爭來影響的話，未來任何一次選舉，都是由極權主義在決定人選，台灣的民主將蕩然無存，這種情況一定要避免，所以他懇請台南父老鄉親，站在第一線「扛頭旗」，讓台灣持續壯大，往民主的方向走。

▲▼賴清德出席台北市台南市同鄉會112年度第十二屆第三次會員大會暨40週年慶典。（圖／記者呂佳賢攝，下圖同）

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