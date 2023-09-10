朱立倫掌侯競總主委！黃士修盼別再堅壁清野　與郭台銘一起奮鬥

▲鴻海創辦人郭台銘。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席朱立倫接任國民黨總統參選人侯友宜競總主委，是否還能與鴻海創辦人郭台銘談在野整合？主流民意發言人黃士修今（10）日受訪表示，郭自己是候選人，所以對候選人當然比較對等，但就整合的立場，黨主席當然是不能缺席，也不會一次就成，要多溝通累積；黃士修也強調，希望朱能調堅壁清野的作法，因為那都是無益整合，是破壞整合。

黃士修下午接受媒體聯訪時指出，對郭台銘來說，候選人當然是對候選人，但就整合立場，黨主席不能缺席，只是說民眾黨主席跟總統參選人都是柯文哲，但國民黨的主席跟總統參選人不是同一人。

黃士修說，整合有很多談法，包括總統、區域立委、不分區立委等等，這部分需要跟兩黨的黨主席另外談，所以若立委部分跟總統混在一起，情況就會比較複雜；不過，黃也坦言，其實本來就不期待一次談成，默契需要多次互動、溝通，慢慢累積，因此希望先來談幾次，既然朱立倫也說要整合，也希望國民黨能夠放下本位主義。

黃士修強調，既然朱立倫嘴上也說一定要整合，希望國民黨能放下本位主義，前陣子劍拔弩張、堅壁清野的做法，無益整合，是破壞整合，希望朱立倫能調整一下作法，讓國民黨成為全民的好朋友，大家都是朋友，有共同的理想跟目標，一起奮鬥。