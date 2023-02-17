陸國產大型客機C919驗證飛行失利　設備故障提前迫降虹橋機場

▲東航首架C919「B-919A」進行驗證飛行。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸首架國產大型客機C919於2022年交付東航後，隨即展開100小時的驗證飛行，著重於飛機的運行安全、維修能力以及各項運行保障力進行驗證和確認。不過，這架編號「B-919A」的C919首機近日從北京前往合肥的驗證飛行過程中，飛機的左發反推設備發生故障，導致試飛提前結束，飛機也迫降上海虹橋機場，進行維修檢查。

《大象新聞》報導，按理來說，既然是首次試飛，肯定也無法保障100%的成功率，因此一點點的故障也在情理之中。讓人難以接受的是，當C919試飛失利的消息傳出後，一貫善於見縫插針的外媒，都還未做出任何「諷刺」評價，反而是我們國內的一些人急不可耐，立馬跳出來「喝倒彩」。

據了解，C919的誕生耗時17年，投入上千億人民幣，在大陸24個省市、1000餘家企事業單位、近30萬人參與、500多家供應商協作的情況下，才成功催生出來，是大陸為投入國際航空市場，對標波音737、Airbus 320的大型客機，因此受到全球關注。

至於交付給東扛的全球首架C919「B-919A」共配置164個座位，包括8個商務艙座位和經濟艙156座。依照東航對C919的飛行計劃，首架C919希望最早在2023年春季滿足大陸民航局要求，投入商業載客，初期料將投入上海、北京、西安、昆明、廣州、成都、深圳等地的航線，而東航首批C919訂單中的其餘4架，將在未來2年間陸續交付。