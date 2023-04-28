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大陸 大陸焦點 特派現場

海航豪購100架陸國產飛機　C919訂單達1200架...5年內產能約150架

▲東航首架C919「B-919A」進行驗證飛行。（圖／CFP）

▲東航首架C919「B-919A」進行驗證飛行。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

海南航空與中國商飛公司27日在上海簽訂框架性訂單協議，海航預計購置100架大陸國產C919和ARJ21兩款飛機。在簽署協議現場的內部人士透露，目前僅為簽訂意向，訂單尚未指定分配給海航旗下哪間航司。此外，中國商飛副總張玉金於2023年初時透露，C919訂單數量已接近1200單，預計在5年內年產能規劃將達150架，甚至更多。

▲東航首架C919「B-919A」進行驗證飛行。（圖／CFP）

《澎湃新聞》報導，海南航空控股股份有限公司發布公告稱，海航控股的控股子公司烏魯木齊航空、金鵬航空股份有限公司、海航航空集團有限公司與中國商用飛機有限責任公司（中國商飛）簽署了《C919大型客機與ARJ21新支線客機買賣核心條款清單》（《核心條款清單》），烏魯木齊航空擬向中國商飛購買30架C919飛機。

金鵬航空內部人士透露，除了烏魯木齊航空的30架C919外，金鵬航空也擬購買30架C919。協議中，除C919飛機外，還提及ARJ21新支線客機的訂單，代表著ARJ21飛機訂單共計40架。

此前，C919已累計拿下28間客戶的815架訂單，以大陸國內航司與租賃公司為主，國航、東航、南航三大航司訂單數量共60架，還包括海南航空、四川航空、河北航空、幸福航空及18家航空租賃公司。

同時，C919還獲得德國普仁航空、泰國都市航空兩家國外航司，以及航空租賃公司美國GECAS公司的訂單。在815架訂單中，包括確認訂單和意向訂單。東航訂單為確認訂單，也是C919全球首家客戶，計劃首批引進5架。東航在2022年12月9日正式接收編號為B-919A的全球首架飛機。

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