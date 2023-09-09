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最新疫苗受害審議！2年輕人打AZ、BNT後排尿困難　獲救濟金10~15萬

▲▼廁所,馬桶,上廁所,浴室。（圖／CFP）

▲有年輕民眾接種新冠疫苗後出現排尿困難，申請疫苗受害救濟，圖為示意圖。（圖／CFP）

記者洪巧藍／台北報導

疫苗受害救濟最新審議結果出爐！疾病管制署公布本次審查有21人因接種疫苗後不適被核予救濟金，較特別的是，本次有兩名較為年輕個案，都在接種新冠疫苗後出現排尿困難、雙下肢麻木與無力等症狀，其中1人是台中市28歲女性，接種AZ疫苗，另一人則是台南市28歲男性，接種BNT疫苗，最後皆研判無法確定與接種疫苗關連，分別獲得15萬元與10萬元救濟金。

根據疾管署公布預防接種受害救濟審議小組第207次會議紀錄，會議於8月10日召開，總計審查150案，其中21案獲救濟金，進一步區分疫苗種類，分別是AZ疫苗11案、莫德納疫苗6案、BNT疫苗13案，另有1案接種卡介苗，救濟金額各在5000元至45萬元不等。

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▲醫護人員準備幫學生施打BNT疫苗。（圖／記者林敬旻攝）

▲BNT疫苗接種，資料照。（圖／記者林敬旻攝）

本次審查個案有2人與排尿困難相關，其中1人是台中市28歲女性，個案接種AZ疫苗後陸續出現頭痛、排尿困難 與雙下肢麻木等症狀，就醫後神經傳導檢查結果無異常， 磁振造影檢查符合急性脊髓炎臨床表現。依據症狀發生時間及臨床表現研判，其症狀無法確定與接種AZ疫苗關聯性，最後依據「預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法」核予救濟金新臺幣15萬元。

另1人同樣是28歲，台南市男性，接種BNT疫苗後陸續出現排尿困難、雙下 肢麻木與無力等症狀而就醫，其症狀發生時間不符合一般接種疫苗後導致免疫反應相關神經系統副作用之合理期間。但依其相關檢查結果及臨床表現研判，其症狀仍 無法確定與接種BNT疫苗關聯性，最後核予救濟金新臺幣10萬元。

本次審議結果中獲得最高救濟金的是一名北市56歲男性，接種AZ疫苗後因四肢麻木、呼吸困難與走路不穩等情形而就醫，神經傳導檢查結果符合多發性神經病變，經診斷為格林巴利症候群，依照症狀發生時間與臨床表現，無法確定與AZ疫苗關連性，最後核予救濟金45萬元。

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