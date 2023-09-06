南韓擬擴大新冠疫苗副作用死者賠償　「死因不詳」最高賠70萬台幣

▲南韓黨政決定擴大接種疫苗死亡者喪葬撫卹賠償範圍。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

接種新冠疫苗後死亡的案例認定，針對死因是否確實為疫苗所造成，恐一時之間難以認定。對此，南韓執政黨國民力量和政府今日（6）決定，將擴大接種新冠疫苗致死者死因的認定範圍，包括接種日期和死亡日期的天數間隔，以及將原本只有1000萬韓元的喪葬撫慰金調漲至3000萬韓元（新台幣70萬元）。

根據《韓聯社》，南韓政府和執政黨國民力量6日上午在國會召開「新冠疫苗接種副作用被害賠償」相關會議，擴大新冠疫苗接種死亡者的認定範圍，以及全面調漲喪葬撫慰金，國民力量政策委員長朴大出強調，黨政對於有必要強化國家在疫苗副作用賠償上的責任上形成共識。

首先，南韓黨政決定優先擴大「解剖後死因不詳之撫慰金」的實施對象和賠償金規模，該制度從去年7月新設後開始實施，針對接種新冠疫苗後42天以內、經解剖認定死因不詳的民眾，賠償1000萬元的喪葬撫卹金，截至目前為止共有56人獲得給付。

經過南韓黨政調整後，未來該政策將擴大實施至接種新冠疫苗後90天以內的死者，同時支付額將從原本的1000萬韓元（近新台幣23.4萬元）調漲至3000萬韓元（約新台幣70萬元）。

至於在制度實施之前接種疫苗後死亡、且未實施解剖者，若死亡證明上的直接死因為不詳者，則可獲賠2000萬韓元。

針對上述政策，朴大出表示，「黨強調，在新冠肺炎這種前所未見的疫情危機，願意相信國家而接種疫苗，國家對於這些人應該展現出負責任的態度。至於政府則願意積極接受廣納意見，擴大喪葬撫卹金賠償對象範圍和賠償金額。」

另外，南韓疾病管理廳也強調，過去申請賠償、但卻因為不符合賠償對象範圍的死亡案例，如今政府研擬讓這些死亡案例擴大套用上述賠償標準，且不用再另行申請，一旦最終經審核被認定為賠償對象，則可透過地方政府安排申請賠償。