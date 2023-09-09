印尼男送安毒給同鄉吸...被逮還張口狂咬警　這下超級慘！

▲印尼籍吳姓男子前年5月間將第二級毒品甲基安非他命轉讓給印尼籍同鄉施用，大園警分局員警巡邏時發現，當場欲逮捕卻遭吳男咬傷攔阻。（資料照／記者楊淑媛翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

印尼籍吳姓男子來台工作，前年5月間在桃園市大園區某處藥局旁，無償提供安非他命給印尼籍同鄉施用，同日晚間大園警方員警巡邏時，當場察覺吳男手持安毒玻璃球吸食器，依法拘捕2人時，吳男不但拒捕且張口咬傷員警，員警仍負傷將2人制伏。桃園地院審結依轉讓禁藥罪，處有期徒刑2月，又犯妨害公務執行罪，處拘役40日，並於刑之執行完畢或赦免後驅逐出境。

檢警調查，38歲的印尼籍吳姓男子依法來台在大園區某藥局工作，明知甲基安非他命係毒品危害防制條例第2條第2項列管之第二級毒品，並經衛福部公告為毒害藥物，屬藥事法規定之禁藥，依法不得擅自持有、轉讓，仍於2021年5月2日下午3時許，在大園區某藥局附近，無償轉讓甲基安非他命給印尼籍蘇姓同鄉，蘇男以玻璃球燃燒甲基安非他命施用1次。

同年月日晚間7時50分許，大園警方員警巡邏時當場發現吳男與蘇男正在施用安毒，而吳男手上持有甲基安非他命所用之玻璃球吸食器，員警依法逮捕吳男時，吳男公然抵抗拒捕，還以牙齒咬傷員警，以強暴脅迫方式拒捕，員警仍負傷拘捕吳、蘇2人，現場扣得甲基安非他命1包，（毛重3.33公克）、玻璃球4顆與吸管3支等證物，桃檢偵結依違反藥事法罪嫌聲請景簡易判決處刑。

桃園地院法官認為，被告吳男罔顧國家對毒害藥品所設之禁止規範，無償轉讓禁藥甲基安非他命予他人，助長毒品禁藥流通，危害國人身心健康及社會秩序，且對員警依法執行職務時，當場實施強暴之行為，藐視公權力，考量被告犯後坦承犯行，被告係印尼籍人士，依法來台工作，但在我國境內犯轉讓禁藥罪，受有期徒刑以上刑之宣告，其行為造成毒品流通、擴大毒害，審結依轉讓禁藥罪，處有期徒刑2月，又犯妨害公務執行罪，處拘役40日，並於刑之執行完畢或赦免後驅逐出境。