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歡喜聊天胡亂停車　女皮包內起獲安毒8包送辦

▲28歲胡姓女子駕車載27歲顏姓男子，在西門路與民生路口違規停車，被市警二分局巡邏員警盤詢，查獲安毒8包，全案依毒品罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲28歲胡姓女子駕車載27歲顏姓男子，在西門路與民生路口違規停車，被市警二分局巡邏員警盤詢，查獲安毒8包，全案依毒品罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

28歲胡姓女子，25日凌晨1時許，駕駛自小客車載著27歲顏姓男友人在西門路與民生路口，因車輛於轉彎路口違規停車被市警二分局巡邏員警盤詢，查獲女皮包內有安毒8包，全案依毒品罪嫌送辦。

警方說，胡、顏兩人於24日深夜相約至台南遊玩後，準備由胡女開車載送顏男回家，途中兩人將車輛停於西門路與民生路口違規停車歡喜聊天，被二分局中正派出所所長沈振莘帶班巡邏發現趨前盤檢。

▲28歲胡姓女子駕車載27歲顏姓男子，在西門路與民生路口違規停車，被市警二分局巡邏員警盤詢，查獲安毒8包，全案依毒品罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

員警除於車內聞到有濃厚毒品異味，以及胡女之前吸食完忘記丟棄之愷他命毒渣包竟閒置於中央扶手處為員警發現。兩人立時神情慌張，且胡女還一直將手中緊握之皮包往身後挪藏，為警一句：「皮包內如有違禁物品乖乖交出吧！」突破心防。乃喪氣地將皮包內所藏之8包安非他命毒品（重11.12公克）乖乖提出交付。兩人經帶回派出所實施尿液等檢驗均呈現吸食陽性反應後，全案調查將胡女（持有及吸食）、顏男（吸食）依毒品危害防制條例罪嫌送辦。

▲28歲胡姓女子駕車載27歲顏姓男子，在西門路與民生路口違規停車，被市警二分局巡邏員警盤詢，查獲安毒8包，全案依毒品罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第二分局表示，暑假期間將結合及落實「青春專案」及「清源專案2.0」等重點工作，持續運用各項勤務作為，嚴打各項不法活動，以全面淨化社會環境。

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