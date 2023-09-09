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社會 社會焦點 保障人權

白砂糖當安毒賣！結果上門的是警察　女騙2500元下場曝光

▲桃園市潘姓女子因缺錢購毒，竟在網路上以糖果等圖示暗示販售毒品，員警佯稱買家於去年11月在龜山區萬壽路某超商前交易，當場查獲潘女以白糖混充安非他命販售。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲潘姓女子在網路上以糖果等圖示暗示販售毒品，被警方查獲以白糖混充安非他命販售。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市潘姓女子因缺錢購買毒品，竟異想天開透過LINE「大桃園交友」群組上傳「找糖果請找我」等隱含販毒訊息，未料沒吸引買家卻引來員警上門，雙方於去年11月相約龜山區萬壽路某超商前約定以2500元購買1公克交易，員警喬裝買家到場，潘女以白砂糖混充安非他命，當場被員警查獲；桃檢複訊時，潘女坦承犯行，檢方偵結依詐欺取財未遂罪嫌向桃園地院聲請簡易判決處刑。

檢警調查，26歲的潘姓女子明知自己並無二級毒品安非他命可賣，先於去年10月間在網路LINE「大桃園交友」群組上傳「找糖果請找我」等隱含販毒訊息，適逢新北市警局新莊警分局員警在網路巡邏時發現，佯裝購毒者與潘女連繫，潘女聲稱有安毒可販售，雙方敲定以1公克2500元，於同年11月2日晚間10時在龜山區萬壽路某超商前交易。

雙方於約定時間交易安毒時，潘女以白砂糖混充安毒交付喬裝買家之員警時，員警當場表明身分逮捕到案，潘女被帶回派出所偵訊，其交易安毒被檢驗出是白砂糖。

桃檢複訊時，潘女坦承犯行，但否認有販毒之事實，檢方認為潘女雖未販售毒品，但其行為已涉及詐欺取財未遂，偵結依詐欺取財未遂罪嫌向桃園地院聲請簡易判決處刑。

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