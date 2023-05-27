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圖書館內與孩童吵架　咬警還嗆「快去死啦」...熟女下場慘

▲桃園市高姓女子今年1月間在平鎮區桃園市立圖書館平鎮分館與民眾發生糾紛，公然對員警「快去死啦！」還用嘴咬員警等妨礙公務行為。（示意圖／取自視覺中國CFP）

▲桃園市高姓女子今年1月間在平鎮區桃園市立圖書館平鎮分館與民眾發生糾紛，公然對員警「快去死啦！」還用嘴咬傷員警等妨礙公務行為。（示意圖／取自視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市高姓女子今年1月間在桃園市立圖書館平鎮山仔頂分館與他人起衝突，警方到場處理時高拒絕員警盤查身分還嗆「快去死啦！」員警欲以強制力帶至派出所盤查身分時，高女以嘴咬、指甲抓傷員警，更以「不要這麼孬」等語辱罵；桃園檢方調查時，高女坦承犯行，檢方偵結依妨害公務罪嫌提起公訴。

檢警調查，41歲的高姓女子今年1月2日下午1時30分在桃園市立圖書館山仔頂分館，與1名孩童發生糾紛，小孩家長與高女起言語衝突並報警處理，平鎮派出所2名員警到場處理，高女拒絕員警盤查身分，員警請高女到派出所協助調查身分時，高女竟辱罵2名員警「快去死啦！」

員警欲以強制力帶高女至派出所查證身分時，高女以嘴咬員警，還以指甲戳傷員警手部拒絕；高女被帶至派出所時並公然怒嗆「有本事對流氓下手、不要這麼孬」等語羞辱員警，警方偵訊後依妨害公務、公然侮辱等罪嫌將高女移送桃檢偵辦。

桃檢調查時，高女坦承曾對員警辱罵等犯行，員警則提供密錄器現場畫面截圖、派出所監視畫面光碟、醫院驗傷證明等佐證，足認高女犯行明確，檢方偵結依妨害公務罪嫌將高女起訴。

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