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社會 社會焦點 保障人權

改裝機車缺零件　停車場內直接「盜採器官」！警逮4嫌搜出安毒

▲▼停車場內一輛機車引擎、後輪及車牌均遭拆卸竊取。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲停車場內一輛機車引擎、後輪及車牌均遭拆卸竊取。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮鳳林分局光復分駐所所長吳明遠日前執行網路巡邏，發現臉書地方社團有民眾發貼文「光復火車站前機車停車場盜採器官遺愛人間」，所長立即率員前往貼文相片中案發地，發現機車之引擎、後車輪及車牌遭人竊取，並通知偵查隊至現場勘察。

▲▼停車場內一輛機車引擎、後輪及車牌均遭拆卸竊取。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

警方調閱監視器發現，一輛可疑車輛於案發地出沒，隨即通知車主並請使用人其子劉姓少年到案說明，該少年供稱因請34歲張姓男子幫忙改裝機車，因機車零件不足，於是夥同張男及黃姓、張姓少年等4人前往停車場物色機車拆除零件、後輪胎及車牌使用。

▲▼停車場內一輛機車引擎、後輪及車牌均遭拆卸竊取。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲偵查隊前往張嫌住處搜索，查獲號牌1面、引擎1組及機車零件1批及安非他命1包等證物。

劉姓少年供出犯行後，鳳林分局偵查隊向花蓮地院聲請搜索票前往張嫌住處搜索，查獲號牌1面、引擎1組及機車零件1批等證物，另於搜索時查獲第二級毒品安非他命1包（毛重0.29公克)。

▲▼停車場內一輛機車引擎、後輪及車牌均遭拆卸竊取。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

警方表示，張男對犯行均坦承不諱並承認與3名少年共同犯竊盜案，4名男子已依法移送偵辦。

▲▼停車場內一輛機車引擎、後輪及車牌均遭拆卸竊取。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲臉書社團民眾貼文「光復火車站前機車停車場盜採器官遺愛人間」。

鳳林分局表示，警方於網巡中發現有不法活動，主動投入調查，最終成功查緝並偵破案件；另提醒，網路世界是現代社會的一部分，蘊含著很多的資訊和情報，警方都會積極主動查緝偵查破獲不法案件，以確保社會的安寧和安全。

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