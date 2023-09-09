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阿北清晨闖紅燈「猛撞機車」烏龜翻躺路中　路邊4大1小車遭殃

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市高齡82歲紀姓老翁，今（9）日清晨駕駛轎車行經八德區介壽路二段附近時，疑似未注意前方路口號誌已轉為紅燈逕行往前行，結果撞上綠燈直行機車，紀姓老翁肇事後，失控撞向路旁停放轎車後翻覆，這場意外造成李姓騎士多處擦挫傷，但意識清楚，紀姓老翁則未受傷但飽受驚嚇，警方為2人酒測均為酒精反應，但路旁4輛轎車受損甚至翻覆，肇事原因仍在調查處理中。

▲桃園市82歲紀姓老翁今天清晨7時許駕車行經八德區介壽路二段770巷附近時疑似闖紅燈，撞上綠燈直行機車後翻覆。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市82歲紀姓老翁今天清晨7時許駕車行經八德區介壽路二段770巷附近時疑似闖紅燈，撞上綠燈直行機車後翻覆，路人目睹都被嚇傻了。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市82歲紀姓老翁今天清晨駕車行經八德區介壽路二段附近時疑似闖紅燈，撞上機車後翻覆。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市82歲紀姓老翁今天清晨駕車行經八德區介壽路二段附近時疑似闖紅燈，撞上機車後翻覆。（圖／記者沈繼昌翻攝）

八德警方指出，今天上午7時37分許，82歲的紀姓老翁駕駛轎車沿八德區介壽路沿桃園區方向行駛，行經介壽路二段770巷口時，路口已轉為紅燈，但紀翁未注意直接闖紅燈撞上綠燈直行的43歲李姓機車騎士，紀翁肇事後往右方偏離，還撞上路旁4輛轎車後翻覆。

▲桃園市82歲紀姓老翁今天清晨駕車行經八德區介壽路二段附近時疑似闖紅燈，撞上機車後翻覆還波及路旁4輛轎車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市82歲紀姓老翁今天清晨駕車行經八德區介壽路二段附近時疑似闖紅燈，撞上機車後翻覆還波及路旁4輛轎車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

八德警分局交通分隊到場處理時，李姓機車騎士臉頰、手腳等處有多處擦挫傷，紀翁則未受傷，警方酒測後，2人酒測值均為零，警方將2人都送醫治療，警方調閱路口監視畫面初步研判，疑似紀姓老翁闖紅燈肇禍，但實際肇事原因仍待調查釐清。

▲桃園市82歲紀姓老翁今天清晨駕車行經八德區介壽路二段附近時疑似闖紅燈撞上機車，機車騎士受到擦挫傷，但機車嚴重毀損。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市82歲紀姓老翁今天清晨駕車行經八德區介壽路二段附近時疑似闖紅燈撞上機車，機車騎士受到擦挫傷，但機車嚴重毀損。（圖／記者沈繼昌翻攝）

八德警方呼籲，汽機車駕駛行駛道路時，應隨時注意車前狀況並遵守交通號誌，經過路口時應減速慢行，以避免交通意外事故發生。

▲桃園市82歲紀姓老翁今天清晨駕車行經八德區介壽路二段附近時疑似闖紅燈，撞上機車後翻覆，肇事轎車車頭嚴重毀損。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市82歲紀姓老翁今天清晨駕車行經八德區介壽路二段附近時疑似闖紅燈，撞上機車後翻覆，肇事轎車車頭嚴重毀損。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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