夫涉毒遭收押！妻吸收下線繼續賣　感冒糖漿裡藏安毒...這下慘了

▲台南市警二分局查獲徐女，妻承夫業從事販毒之不法行為，起獲安非他命等毒品及販毒工具、贓款一批。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市警二分局偵查隊偵辦毒品案，發現40歲徐姓女子與李姓丈夫涉嫌販毒，在監控期間發現該夫妻兩人時常換居租屋住處，但李先因另涉毒品案件，在8月中旬在某遊藝場前為台南市刑警大隊拘提到案並遭法官收押；而徐女於8月31日被二分局查獲持有安毒10包，依毒品罪嫌送辦。

警方說，但僥倖逃過查捕之徐女，在丈夫落網後，急忙搬離住處，又跑到東區租屋，並收納李男之下游藥腳持續販毒。案經二分局員警持續監控並蒐證後，於31日向台南地院聲請搜索票獲准，前往東區立德二路租屋處搜索，當場查獲第二級毒品安非他命10包（重46公克）、電子磅秤1個、夾鏈袋2包、吸食器4組等毒品證物，現場並查扣販毒所得新臺幣3萬7800元。

二分局指出，偵查過程中雖因李落網而中斷線索，但也未因而氣餒放棄，續予監控追查徐女行蹤，發現其竟妻承夫業，從事販毒之不法行為。徐女在31日上午9時許外出正欲返回租屋處時，行蹤早為員警掌握，在心理毫無防備下為員警上前控制，並在進入租屋處搜索時，發現其櫃子內放有多罐感冒糖漿包裝紙盒。也在員警為防護自身安全而詢問關切其有無感冒時，發現其臉色大變、神露異狀。經員警打開紙盒一看，竟掉出一包包以塑膠夾鏈袋分裝好待販售之安非他命10包，重計46.14公克。

員警帶回實施毒品及尿液檢驗均呈現陽性反應，調查後依涉嫌毒品危害防制條例移送法辦，並向檢察官建請羈押。