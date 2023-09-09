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國3南下65K聯結車翻落邊坡「拉出駕駛搶救」　後方一度塞車10公里

▲一輛聯結車今天凌晨2時許行經國三南下65.2K處疑似失控撞壞護欄衝入邊坡，現場占用路肩與外側車道處理中。（圖／翻攝自國道即時路況）

▲一輛聯結車今天凌晨2時許行經國三南下65.2K處疑似失控撞壞護欄衝入邊坡，現場占用路肩與外側車道處理中。（圖／翻攝自國道即時路況）

記者沈繼昌／桃園報導

一輛聯結車今（9）日凌晨2時許行經國道3號南下65.2K大溪路段處，突然失控撞毀護欄衝入邊坡翻落，事故發生後，國六警方到場處理並通知桃園市消防局派員協助，現場僅駕駛1人受到輕傷，但意識清楚，經酒測後沒有酒精反應，警方找來大型吊車協助將聯結車拉出護欄，但現場占用外側與路肩車道搶救排除，後方車陣紫爆一度壅塞逾10公里，事故原因則由國六警方調查釐清中。

▲一輛聯結車今天凌晨2時許行經國三南下65.2K處疑似失控撞壞護欄衝入邊坡，國六警方到場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲一輛聯結車今天凌晨2時許行經國三南下65.2K處疑似失控撞壞護欄衝入邊坡，國六警方到場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

國道六隊指出，一輛聯結車今天清晨2時45分許行經國三南下65.2K處時，突然失控偏離車道撞毀護欄並翻落邊坡，警消到場處理時，於凌晨3時12紛將駕駛拉出車外，駕駛姓名年籍不詳，頭部、胸口處疼痛，但意識清楚，救護人員給予頸圈救護處置，警方酒測後並無酒精反應，經送往國軍桃園總醫院治療，目前尚無大礙。

▲一輛連結車今天凌晨行經國三南下65.2K處失控撞壞護欄衝入邊坡，車頭部分嚴重毀損。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲一輛連結車今天凌晨行經國三南下65.2K處失控撞壞護欄衝入邊坡，車頭部分嚴重毀損。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方於清晨找來大型吊車、挖土機清理現場，上午10時許將車身拉上路面，現場占用外側車道與路肩處理，但造成後方嚴重回堵，由於今天是週六，南下車陣一度壅塞逾10公里，這起事故肇事原因仍在調查釐清中。

▲一輛連結車今天凌晨行經國三南下65.2K處失控撞壞護欄衝入邊坡，警消人員搶救受困駕駛。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲一輛連結車今天凌晨行經國三南下65.2K處失控撞壞護欄衝入邊坡，警消人員搶救受困駕駛。（圖／記者沈繼昌翻攝）

國六警方呼籲，國道高速公路事故最常見的肇事因素是未保持安全距離、未注意車前狀況，若因此肇事致人重傷或死亡，除處罰3,000至6,000元外，亦將吊扣或吊銷駕照。行駛高速公路應保持安全距離，養足精神再上國道，同時務必遵守速限，以避免事故發生。

▲一輛連結車今天凌晨行經國三南下65.2K處失控撞壞護欄衝入邊坡，上午10時許車身吊上路面，準備移除離開現場。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲一輛連結車今天凌晨行經國三南下65.2K處失控撞壞護欄衝入邊坡，上午10時許車身吊上路面，準備移除離開現場。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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