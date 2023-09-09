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天坑爆收賄！竹縣高官水管藏千萬　她籲檢調向上調查：楊文科不斷縱放

▲「天坑特斯拉」確定報廢　車主受驚嚇：憂鬱症復發。（圖／車主提供）

▲竹北日前發生「天坑特斯拉」。（圖／車主提供）

記者杜冠霖／台北報導

竹北豐采建案旁天坑案，新竹縣政府工務處遭爆涉嫌受賄，新竹地檢署8日在新竹縣政府工務處、處長江良淵的住宅搜出高達百萬元的可疑現金，共4人被地院裁定羈押。時代力量立委王婉諭8日表示，到「浩瀚一品」天坑到「豐采520」的五度五坑，新竹縣政府護航縱放，讓人懷疑縣長楊文科是不是與豐邑建設水乳交融，呼籲檢調向上調查，查辦新竹縣政府的護航建商的貪腐結構。

新竹縣政府工務處遭爆涉嫌受賄，檢調認為江良淵、黃姓公務員劉姓、盧姓廠商嚴重違反貪汙治罪條例，向新竹地方法院聲押。經法院漏夜開庭，迄今（9日）凌晨約2點半，4人均裁定羈押禁見獲准。

新竹地檢署針對豐邑機構相關人員進行約談、調查，今年7月27日針對廠商發動首波調查，爾後調查過程發現工務處長江良淵可能涉及不法，並在江良淵住處找到詳述金額和地點的可疑筆記，按照筆記於新竹、台中等居住處搜出多筆現金，包括陽台排水孔、書桌抽屜、衣櫃等多處，總合金額達上看上千萬元。

王婉諭表示，豐邑建設在新竹縣劣跡斑斑，從「豐采520」的變更樓高設計規避還評，到「浩瀚一品」天坑到「豐采520」的五度五坑，新竹縣政府護航縱放，讓人懷疑楊文科是不是與豐邑建設水乳交融，呼籲檢調向上調查，查辦新竹縣政府的護航建商的貪腐結構。王說明，狀況百出的豐采520不只連續出坑，原本其實只規劃13層百貨，並在2007年底取得建照，豐邑建設後來使用2012年過期的建照申請二次變更設計時，新竹縣政府竟然核准變更申請，令人費解。

王婉諭痛批，更離譜的是，2018年隨著環評標準放寬至樓高120公尺，縣政府無視環評審查委員意見直接放水，任由豐邑建設變更至119.8公尺的建築物高度，以20cm之差規避環評，從建照到環評，整個新竹縣政府護航豐邑建商的行徑，早就可以說是荒腔走板，豐邑過去早已發生過「浩瀚一品」的天坑案，甚至在「豐采520」發生至今，也多次無視縣府禁令偷偷施工。但新竹縣政府卻總是對豐邑高高舉起、輕輕放下，只是一再震怒，等到新聞過去，就再放水讓豐邑復工。

王婉諭點出，楊文科的競選總部就是豐邑無償提供，還用租金換政治獻金的方式假裝有付款，完全無視利益迴避的原則。如今不僅主持豐邑環評會議的新竹縣環保局代理局長羅仕臣，因接受其他建設公司關說和貪汙而被監察院彈劾，就連現任工務處長都被檢調帶回偵查，讓人不禁質疑，新竹縣府到底涉及多少不當的利益糾葛。

王婉諭強調，他和邱顯智已經共同要求監察院重新審視該建案自2007至2019年變更建造執照過程的適法性。她也要呼籲檢調應徹查縣府與豐邑之間的不法關係，敬告楊文科應出面說清楚，不要躲在媒體後切割、裝沒事！

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