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中秋佳節送禮表心意　雲嘉南分署送禮攻略報你知

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署推出9家多元中秋禮盒，歡迎有送禮需求的民眾把握機會訂購。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署推出9家多元中秋禮盒，歡迎有送禮需求的民眾把握機會訂購。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

中秋佳節即將來臨！勞動部勞動力發展署雲嘉南分署推出9家多元中秋禮盒，精選來自雲林、嘉義、台南的多元單位，讓民眾在中秋送禮也能有不一樣的消費選擇，為方便民眾選購還特地建置「秋來乍到 禮盒精選」線上購物平台，多筆下單還享有95折起的優惠折扣，歡迎有送禮需求的民眾把握機會訂購。

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署推出9家多元中秋禮盒，歡迎有送禮需求的民眾把握機會訂購。（圖／記者林東良翻攝，下同）

雲嘉南分署長劉邦棟指出，勞動部長期推動「多元就業開發方案」及「培力就業計畫」，協助地方創造就業機會，帶動其特色產業發展，並同時協助失(待)業者、二度就業婦女、中高齡者、身心障礙者等穩定就業，計畫推動迄今已補助雲嘉南區民間團體近2千個就業計畫，創造逾1.2萬個工作機會，積極營造地方創生。

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署推出9家多元中秋禮盒，歡迎有送禮需求的民眾把握機會訂購。（圖／記者林東良翻攝，下同）

劉邦棟還說，此次中秋禮盒產品多元，包括台南市湧泉生命關懷協會推出中秋節慶糕點，台南市後壁休閒農村產業文化發展協會的蔭油製品組合，社團法人嘉義市啟智協會製作的濾掛咖啡，以及社團法人雲林縣身心靈健康關懷協會紅藜香酥禮盒等，還有多項雲嘉南轄區的在地特產，包裝精美、食材精緻、送禮自用兩相宜，歡迎有興趣的民眾洽「秋來乍到 禮盒精選」(https://shorturl.at/bgnT7)線上預購平台選購。

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署推出9家多元中秋禮盒，歡迎有送禮需求的民眾把握機會訂購。（圖／記者林東良翻攝，下同）

劉邦棟進一步補充，雲嘉南分署除嚴選9家多元中秋禮盒，還集結10家雲嘉南微型創業鳳凰店家，推出花好月圓-鳳凰生活誌，歡迎民眾在中秋節連假期間，安排至精選店家用餐、遊玩，相關資訊可上微型創業鳳凰官網(https://beboss.wda.gov.tw/)查閱，或追蹤微型創業鳳凰-雲嘉南區臉書掌握第一手資訊。

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署推出9家多元中秋禮盒，歡迎有送禮需求的民眾把握機會訂購。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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