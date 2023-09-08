8成司機員連署「國慶日依法休假」不開車　台鐵照賣逾21萬張車票

▲台鐵國慶連假疏運車票已賣超過21萬張。（圖／台鐵）

記者李姿慧／台北報導

國慶將有4天連假，台鐵加開124班加班車，雖傳出全國火車駕駛產業工會動員司機員中秋節、國慶日依法休假不加班，衝擊疏運，不過台鐵國慶連假車票今(8日)開賣，依舊賣出超過21萬多張，熱門時段長途自強號幾乎客滿。高鐵今也已賣出逾22.5萬張車票。

台鐵國慶連假疏運期間加開124班加班車，連假車票今(8日)凌晨開賣，根據台鐵統計，截至今日上午9時止，總計賣出21萬4,425張車票。台鐵局表示，旅客完成訂票後，請務必於2日內付款或取票，逾期未取車票，將於9月10日上午9時重新釋出。

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根據統計，截至今日上午9時，東部幹線台北往花蓮、台東方向車票，10月6日16時以後至10月7日15時以前，長途自強號僅餘零星座位，其他時段或中短途均有座位；台東、花蓮往台北方向車票，10月10日8至19時，長途自強號僅餘零星座位，其他時段和中短途均有座位。

西部幹線車票部分，台北往高雄方向，10月6日14時以後至10月7日12時以前，長途自強號僅餘零星座位，其他仍有空座；高雄往台北方向，10月10日全天長途自強號僅餘零星座位，其他仍有空位。

▲台鐵熱門時段自強號長途車票幾乎快售光。（圖／台鐵）

南迴線車票部分，高雄往台東方向，10月6日16至21時，長途自強號僅餘零星座位，其他仍有座位；台東往高雄方向，長途各時段自強號尚有座位。

台鐵也提醒，10月6、7日及9、10日6班東線實名制列車，將於9月9日零時起開放111年8月1日前設籍於花蓮縣、台東縣之現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者之配偶與直系血親1親等國民訂票。

另外，高鐵國慶連假疏運也加開184班次列車，今(8日)凌晨零時起開賣，截至今上午11時止，高鐵國慶疏運10月6日到11日約22萬5千人次完成訂票。