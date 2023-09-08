侯友宜喊基本工資33Ｋ　綠黨團點3關鍵：有氣魄但不是嘴巴喊就好

▲民進黨團記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜今（8日）提出青年低薪政策，喊話當選後將逐步調高基本薪資至3萬3千元。對此，民進黨團回應，侯友宜說法很有氣魄，發下豪語要給他拍拍手，但這涉及到勞保級距、勞退提撥跟健保級距，嘴巴喊一喊還是要有相關配套，畢竟這不是政府付錢，還要看企業界跟經濟成長。

基本工資審議委員會今召開第38次會議，拍板基本工資連8漲，經勞、資、學、政四方委員討論，獲致結論：自明年1月1日起，每月基本工資由新臺幣26,400元調整至27,470元，調升1,070元，調幅約為4.05％；每小時基本工資則比照每月基本工資之調幅，由176元調整至183元，調升7元。

對於侯友宜政策，民進黨團書記長莊瑞雄表示，蔡政府執政後，今天以前基本工資已連7漲，月薪32％、時薪47％，侯友宜說當選後，任內要調整到3萬3千元、很有氣魄，蔡政府不會因為連7調自滿，但這涉及到勞保級距、勞退提撥跟健保級距，嘴巴喊一喊還是要有相關配套。

莊瑞雄指出，畢竟這不是政府付錢，還要看企業界跟經濟成長，發下豪語還是要拍拍手，但不能講空話用喊的，蔡政府用實際行動跟民眾講已經連續數年調漲，期待未來經濟成長更讓人民滿意，企業界也更有調漲誘因。

莊瑞雄直言，否則牽涉到勞保級距、勞退提撥跟健保級距這些都會跟著漲，政府跟企業界要一起努力，大家共同提升基本工資，期待其他候選人看要多少都喊出來。