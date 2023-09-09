綠營攻「大直工安案」躲超思蛋爭議？　朱立倫：民進黨不要躲避

▲朱立倫出席國民黨「全國青年助講團」成立記者會。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

台北市大直區發生建案工地下陷的重大工安事故，造成鄰近民宅嚴重龜裂下陷。國民黨主席朱立倫今（9）日問到，是否擔心綠營主打大直工安事故，讓超思公司進口雞蛋的爭議被壓過去？他回應，任何工安事故絕不容許，他相信台北市長蔣萬安、副市長李四川會處理得很好，但超思進口雞蛋疑案要被壓過很難，因為牽涉每個人的生活與荷包，相信民進黨不能躲避。

對於大直工安事件，朱立倫表示，任何的工安的事件，這都絕不容許的，相信蔣萬安、李四川會處理的非常好，台北市的民意代表、國民黨的民意代表也都會強力的來監督。

話鋒一轉，朱立倫表示，但是如果綠營想要透過這樣的方式躲避超思，或者躲避進口蛋的疑案或弊案，他相信是很難的，因為每一位媽媽都要買蛋、每一個人都要吃蛋，當大家一聽到說一顆蛋要補貼32塊，很多媽媽說，「那補貼10塊就好了，我可不可以吃蛋，是我自己的事情」，而且這是公帑，是大家的錢，這民眾可不可以接受？而一家2月成立，資本額50萬元的公司，可以獲得政府補助1、2億元，這是所有媽媽與家庭主婦都不能接受的。

朱立倫強調，此事牽涉每一個人的生活與民眾荷包，相信關注度不是民進黨可以躲避的，行政院副院長鄭文燦不是口才伶俐嗎？應該可以解釋得很清楚，但昨天鄭文燦愈講愈花，讓大家聽不懂，就連民進黨的朋友也都說農業部長陳吉仲在講什麼！他呼籲綠營民代不要再閃躲，應該站出來發揮監督力量，代表媽媽與民眾發聲。



