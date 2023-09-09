基泰稱監測資料沉地底、建管處給不出鑑定報告　她揭理由：誰能接受？

▲基泰大直建案施工疏漏，導致鄰宅坍塌。（圖／記者陳家豪攝）



記者杜冠霖／台北報導

基泰建設位於北市大直街94巷的住宅工地7日因施工疏漏，導致鄰近一棟公寓坍塌下陷，300多名住戶被迫連夜撤離，而住戶曾多次陳情，但北市府都發局7月發出一紙「解套公文」，讓建商得以繼續施工。民進黨立委高嘉瑜9日受訪時指出，至今是哪個鑑定單位說不予列管？依據什麼判斷？到現在建管處還不提供資料，基泰還說監測資料隨著工地毀損一起不見，這種說法誰能夠接受？

對於整起災害，高嘉瑜表示，整個過程長達8個月，為何建管處會發公文說不予列管？從昨天追查到今天，到底哪個鑑定單位說不予列管？依據什麼判斷？建管處到現在還不提供資料，建管處說人現在都在大直工地，所以沒有人可以說明，但民眾要的是一個真相。

對於建管處的「解套公文」，高嘉瑜直言，這8個月來民眾看到裂縫越來越大，門都關不起來、不斷陳情，市府居然用一張公文說不予列管成為建商免死金牌，讓民眾心寒的不知道怎麼辦，導致今天房子毀損、大量下沉，不只是建商要負責，市府也要擔起責任。

高嘉瑜指出，當鄰損事件發生時，除現況鑑定外，也要找第三方公正單位鑑定，報告也要公開讓民眾知道，為什麼現在建管處遮遮掩掩，不敢提供鑑定報告、單位、哪個技師、如何鑑定，到底有沒有這份鑑定報告？如果沒有請問這份公文怎麼發的？憑什麼跟民眾說不予列管？還是根本球員兼裁判，是基泰建設找來的技師認定？若是這樣，市府難辭其咎，對不起民眾。

高嘉瑜表示，最大的貓膩就是施工過程應該要做工地監測，基泰卻完全沒有監測，還說資料隨著工地毀損一起不見，這種說法市府能夠接受？而且每天都要有施工日誌跟監測，市府的監工單位有沒有在現場關心？

高嘉瑜痛批，基泰建設黑歷史多，民眾多次陳情市府都沒有下文，還有黑衣人逼迫、吸金詐騙案件，一件又一件，這樣的不良建商在台北市建案居然高達7、8件，甚至還有很多都更案由基泰建設負責整合，到底誰是基泰建設的後盾，可以讓他為所欲為、無法無天、膽大妄為、目無王法到這個程度？到底建管處跟市府誰在幫基泰建設護航、圍事、大事化小小事化無？蔣萬安一定要趕快給一個交代。

對於昨指控基泰建設「朝中有人」，高嘉瑜表示，過去從2015年處理基泰建設爭議時，建管處都是睜一隻眼閉一隻眼，基泰建設用不實建照圖說要申請更大建築面積，居然到民代會勘才發現真相，真是匪夷所思，難道公務員都在辦公室吹冷氣、沒到現場嗎？

高嘉瑜指出，基泰建設這種偷雞摸狗的行為，從7、8年前就開始，若非朝中有人，怎麼有辦法陳情這麼多次都當沒這回事？蔣萬安一定要趕快把害蟲揪出來，讓大家知道誰在包庇。