拿香跟「告」！王鴻薇也赴北檢告發基泰　她批：過去8個月在幹什麼？

▲高嘉瑜批王鴻薇提告基泰是政治動作，對選區無作為。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨立委參選人、台北市議員王世堅8日到台北地檢署，按鈴告發基泰建設涉嫌公共危險罪，王世堅更直指，台北市都發局、建管處接獲民眾陳情後，竟然用白紙黑字的公文為基泰建設擔保，等於是共同預謀殺人。而該選區立委王鴻薇今上午也至北檢告發。對此，立委高嘉瑜9日表示，民眾長達8個月求助無門，請問王鴻薇這時候在做什麼？她在關心屏東、新竹，這才是最讓當地民眾心寒的。

高嘉瑜表示，王鴻薇這時候提告叫政治動作，大家在關心基泰造成的損害長達8個月，民眾投訴無門、求助無門，找不到人幫忙，請問王鴻薇這時候在做什麼？她在關心屏東、新竹，這才是最讓民眾心寒的，現在提告為時已晚，也是一種馬後砲。

對於整起事件經過，高嘉瑜痛批，民眾不是事情發生才發現問題，而是不斷陳情8個月，市府不理不睬、沒有發現問題嚴重性，這不是官商勾結什麼才是？高指出，這個選區是王鴻薇責任區，剛選上議員馬上參加立委補選，完全不顧民眾陳情，蔣萬安過去也是中山區立委，大直選民應該是他們最關心的，卻是一樣的冷漠，只在乎政治鬥爭，無視民眾身家財產安全。

議員陳怡君受訪時也表示，王世堅第一時間到地檢署按鈴申告，王鴻薇尾隨早上這麼做，難免讓人覺得是假動作，事發當下副市長李四川第一時間到現場找基泰的時候，找不到負責人跟相關代表出來面對，王鴻薇人就在旁邊，基泰捐錢給王鴻薇，難道王不認識基泰嗎？最少也要幫李四川找基泰的人吧！

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者宋良義攝）