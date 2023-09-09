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色情養生館超囂張！探員遭「強拉進消費」　南警不忍了出手搗黃

▲▼台南警破獲色情按摩養生館，小姐手拿包著保險套之衛生紙。（圖／記者林東良翻攝）

▲台南警破獲色情按摩養生館，小姐手拿包著保險套之衛生紙。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南市永康分局為淨化地區治安、打擊不法行業，組成專案小組展開搜查，於8日持台南地方法院核發之搜索票執行查緝，在中華路段上查獲屢次掛羊頭賣狗肉從事色情交易的按摩養生館，當場將負責人、櫃檯人員、男客4名及應召女子4名，全案共計逮獲10人，並當場查扣不法所得及相關證物，全案依法移送，以淨化治安。

永康分局大橋派出所，聯合分局行政組，組成查緝專案小組，經員警多日探查蒐證，該色情應召站利用養生館作掩護，實際從事色情按摩、半套及全套性交易，以每節50分鐘、1300元，吸引不特定民眾及口耳相傳的男客前往消費。本案查緝員警待掌握相關事證後，向台南地方法院聲請搜索票獲准，於8日持搜索票前往查緝，當場查扣甫開門營業所得5200元、使用中保險套、未使用之保險套、潤滑液、情趣衣褲、監視器及營業用手機等。警方除依社會秩序維護法裁罰男客、應召女子外，並將涉嫌經營色情按摩之負責人及員工依刑法妨害風化罪移送偵辦。

據查緝人員多次探查發現，該店址已多次遭警方查緝，然每每經裁處又變更名稱從操舊業，此次警方實施定期清查社區不法行業過程，亦列入重點目標，而發現該處不僅更名再起爐灶，還引進多位越南外籍女子，讓周邊民眾困擾不已，甚至連探查人員都曾被拉入消費，囂張行徑無法忍受，進而報請檢察官查處，而經調查查獲女子雖越南人但均以婚嫁方式來台，並都已取得國籍身分證明，大多為經濟所困而自願從事性交易色情行業，賣淫女子之中有喪夫、失婚之單親媽媽為子女生活費，亦有為支付遠在海外故鄉雙親龐大醫藥費、海外父親欠高債等因素而入行。雖處境令人憐惜，但畢竟從事性交易行業為違法之行為，員警苦口婆心勸誡該等從業女子，賺錢需以合法方式賺取報酬。

永康分局長甘炎民強調掃黃堅決不手軟，呼籲業者切勿投機心存僥倖、以身試法，為防止色情蠢動，將持續嚴厲取締不法色情行業，還給社區居民乾淨安寧的生活環境。本次亦十分感謝同仁積極蒐證偵辦，一舉查獲色情應召站，此維護社會治安、認真執勤態度殊值嘉勉。

▼警方一舉逮獲負責人、櫃台人員、男客、應召女共10人。（圖／記者林東良翻攝）

▲▼台南警破獲色情按摩養生館，小姐手拿包著保險套之衛生紙。（圖／記者林東良翻攝）

▲▼台南警破獲色情按摩養生館，小姐手拿包著保險套之衛生紙。（圖／記者林東良翻攝）

▲▼台南警破獲色情按摩養生館，小姐手拿包著保險套之衛生紙。（圖／記者林東良翻攝）

▲▼台南警破獲色情按摩養生館，小姐手拿包著保險套之衛生紙。（圖／記者林東良翻攝）

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