機車乖乖等紅燈…台南男駕車「沒在看」直接撞飛　妻死夫重傷

記者黃資真／台南報導

台南市北區去年11月1日發生一起死亡車禍，夫妻倆在臨安路二段與民德路的路口停等紅燈時，徐姓男子開車行經該路段時卻暴衝撞上2人，導致後座的妻子傷重不治。台南地院審酌徐男已賠償和解，依過失致死罪處6月，緩刑3年。

▲台南市北區臨安路與民德路口去年11月發生死亡車禍，（圖／資料照，下同）



此案發生在2022年11月1日上午10時17分，騎士71歲林姓男子和73歲林姓妻子騎車臨安路二段與民德路路口停等紅燈，79歲徐男突從後方高速追撞夫妻2人，接著車輛失控穿越路口後，撞到民德國中圍牆才停下。

林男因而受有創傷性硬腦膜下出血、腰部扭傷，以及多處擦挫傷，但坐在後座的林妻則因出血性休克併多重器官衰竭、左側肋骨多處骨折併血胸、骨盆腔骨折、蜘蛛網膜下出血，傷重不治，檢方認為當時情況並無不能注意之情事，徐男卻疏於注意車前狀況、依號誌指示停下，依法起訴。

法官審酌，徐男未注意車前狀況，未依號誌指示行駛闖紅燈為肇事主因，考量已與被害人家屬達成民事調解並調解完畢，取得原諒，顯見尚有悔意，兼衡徐男目前患有失智症，領有中度中度身心障礙證明等，依過失致死罪處6月，得易科罰金，緩刑3年。可上訴。