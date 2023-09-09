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台南職場大小事　傳授預防骨質疏鬆保養妙方

▲台南市勞工局除致力協助市民就業，進一步協助市民追求幸福快樂人生，持續舉辦「職場ㄟ大小事，分享創造共好」系列講座。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市勞工局除致力協助市民就業，進一步協助市民追求幸福快樂人生，持續舉辦「職場ㄟ大小事，分享創造共好」系列講座。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為落實台南市長黃偉哲施政理念，打造台南成為幸福宜居的「希望家園」，勞工局除致力協助市民就業，進一步協助市民追求幸福快樂人生，持續舉辦「職場ㄟ大小事，分享創造共好」系列講座。

▲台南市勞工局除致力協助市民就業，進一步協助市民追求幸福快樂人生，持續舉辦「職場ㄟ大小事，分享創造共好」系列講座。（圖／記者林東良翻攝，下同）

今日邀請高雄榮總台南分院創傷科暨高齡骨科主任陳建宏醫師，分享「無痛人生—從陳醫師的觀點談骨質疏鬆暨退化性關節的保養妙方」，不僅分享臨床經驗及對於高齡骨關節退化、骨質疏鬆症應有的正確認知，也從心理層面分析如何積極面對併挑戰人生，讓大家可以持續擁有無痛的快樂人生。

▲台南市勞工局除致力協助市民就業，進一步協助市民追求幸福快樂人生，持續舉辦「職場ㄟ大小事，分享創造共好」系列講座。（圖／記者林東良翻攝，下同）

陳醫師表示，慢性病已不再僅是高血壓、高血糖、高血脂、癌症，取而代之的是骨質疏鬆、肌少症、衰弱、疼痛及下背痛。人體的骨質的巔峰年齡在25~40歲，而骨質疏鬆是無聲的殺手，沒有症狀，所以大家都需要保「密」防「跌」 (保持骨密度，預防跌倒)，日常生活中永遠保持脊椎挺直，攝取高鈣食物、維生素D和磷，最重要的是運動 (肌力訓練、有氧運動、柔軟度)，每天可進行下背部運動、空中腳踏車、棒式及深蹲等，任意時間地點皆可運動，不必拘限在固定場所。陳醫師最後以「不失能才是人生」與學員共勉，期許每個人都認真過每一秒，享受可以靠自己的每一刻，每位學員皆對今日演講內容滿意且反應熱列，滿載而歸！

▲台南市勞工局除致力協助市民就業，進一步協助市民追求幸福快樂人生，持續舉辦「職場ㄟ大小事，分享創造共好」系列講座。（圖／記者林東良翻攝，下同）

勞工局局長王鑫基表示，黃偉哲市長就任時以擎劃希望家園為臺南市城市願景，並以向下延伸勞權公民教育，深植勞資共榮分享創造共好的理念，為落實市長理念、提升勞工朋友軟實力，從108年開始持續辦理「職場ㄟ大小事，分享創造共好」系列講座，課程內容多元、貼近生活，有助於勞工朋友職場軟實力的提升與成長，下一場次於10月14日（星期六）上午9時整邀請葉振富（焦桐）老師，與市民朋友分享「慢食天下」，相關課程內容及報名方式登載於勞工局網站，報名網址https://goo.gl/oQ88z4，歡迎大家踴躍報名參加。

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