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台南聖恩佛祖會捐助復康巴士基金　籲請各界集善對脊髓損傷患者友善扶助

▲台南市東區聖恩佛祖會盧友禮會長，捐贈新購復康巴士基金50萬元，由台南市脊髓損傷者協會理事長陳柏元、榮譽理事長陳宥蓉代表接受。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市東區聖恩佛祖會盧友禮會長，捐贈新購復康巴士基金50萬元，由台南市脊髓損傷者協會理事長陳柏元、榮譽理事長陳宥蓉代表接受。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市脊髓損傷者協會理事長陳柏元、榮譽理事長陳宥蓉於8日上午10時，在市警四分局3樓會議室，接受台南市東區聖恩佛祖會盧友禮會長，捐贈新購復康巴士基金50萬元。

▲台南市東區聖恩佛祖會盧友禮會長，捐贈新購復康巴士基金50萬元，由台南市脊髓損傷者協會理事長陳柏元、榮譽理事長陳宥蓉代表接受。（圖／記者林東良翻攝，下同）

四分局長王子雄、社會局副局長葉誌明、市議員盧崑福、李啓維、安平天后宮總幹事林國明、警察之友會安平辦事處主任王富民共同見證捐贈，目前尚差50萬元新購復康巴士基金，期望透過公開捐贈儀式，籲請各界共襄盛舉，為全市130多脊髓損傷者提供便利交通工具。

台南市東區聖恩佛祖會盧友禮會長，亦擔任安平天后宮主委，原起台南市警四分局長王子雄，透過國際獅子會300E1區友聯獅子會第35屆楊春娥會長，得知台南市脊髓損傷者協會作為復康巴士老舊（約使用12年），因此熱心的詢問安平天后宮主委盧友禮，盧友禮主委當下隨即同意以聖恩佛祖會急難救助基金，提撥捐助50萬元，其餘募資至目前尚差50萬餘額，安平區公所蕭泰華區長夜籲請各界能發揮愛心，踴躍集善。

根據台南市政府資料顯示，台南市中度以上肢體障礙者約有15412人，其中脊髓損傷者有733人，脊髓損傷可能導致自主神經失調，除需面對漫長醫療復健，還需要仰賴復康巴士的接送復健之路，是更需要協助的弱勢族群。

▲台南市東區聖恩佛祖會盧友禮會長，捐贈新購復康巴士基金50萬元，由台南市脊髓損傷者協會理事長陳柏元、榮譽理事長陳宥蓉代表接受。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市政府為打造台南成為溫暖友善的無礙城市，除致力基礎建設如交通運輸、無障礙環境，以及推動多元、普及的社會福利服務外，近年更積極營造友善城市精神，並積極推動公私共同合力展現對脊髓損傷患者更友善的環境。

▲台南市東區聖恩佛祖會盧友禮會長，捐贈新購復康巴士基金50萬元，由台南市脊髓損傷者協會理事長陳柏元、榮譽理事長陳宥蓉代表接受。（圖／記者林東良翻攝，下同）

四分局長王子雄表示，四分局推動社區警政再出發不遺餘力，除了掌握社區動態，營造警民和諧環，也主動關懷社區弱勢。而在推動社區警政的過程中，因緣際會和聖恩佛祖會主委盧友禮、玄悳殿主委陳林宏共同促成此項善舉，期望藉此拋磚引玉，和台南市各界善心人士共同圓滿達成汰換復康巴士的目標。

台南市脊髓損傷者協會，地址：台南市安平區湖內二街七號，郵政劃撥:31275861；土銀：代號005109001002114。

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