「逆向超車」撞對向車！日自由車選手心肺停止　車窗砸出大洞

記者王佩翊／編譯

日本北海道自由車環公路賽「環北海道單車賽」（ツール・ド・北海道）原定8日至10日舉辦，怎知開賽第一天就傳出車禍事故。一名參賽的男大學生疑似是為了超車而駛入對向車道，隨即遭對向來車撞上。由於撞擊力道之大，汽車前擋風玻璃直接碎裂、被撞出大洞，而選手本人則是當場心肺功能停止，被直升機送往醫院搶救。

根據《北海道新聞》報導，事故現場位於北海道北部的上富良野町山區，警消8日上午11時43分左右接獲通報稱，有一名參加自由車賽的男子頭部與胸部嚴重出血。而受傷的是就讀中央大學的20多歲男大學生。

受傷選手事發當時疑似是為了超車其他選手，因此騎到對向車道，怎知卻因此與來車相撞。警方表示，事故現場並非警方執行交通管制的區域，至於比賽主辦單位是否有進行管制則仍在調查中，目前將持續深入調查，以釐清詳細事發原因。

受到這起事故影響，比賽已經暫停。根據大會官網指出，2023年「環北海道單車賽」（ツール・ド・北海道）原定在8日至10日連續舉辦3日，範圍遍及北海道北部與北海道東部4個市17個町，全程共計532公里，共有來自國內外20組、約100名選手出賽。