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年寄123萬張機車定檢明信片浪費紙張　中市府明年改採簡訊通知

▲▼台中市每年寄發123萬張機車定檢明信片，太浪費紙張，明年起改採簡訊通知。（圖／台中市政府提供，下同）

▲▼台中市每年寄發123萬張機車定檢明信片，太浪費紙張，明年起改採簡訊通知。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

設籍台中市機車約有182萬輛，其中每年應定檢機車高達123萬多輛，為了減少紙張浪費，實踐2050淨零碳排目標，台中市環保局明年起全面停止寄發定檢明信片通知，改以手機簡訊通知，尚未登錄的機車車主盡速加入，網址：「https://taichungsms.greenideas.com.tw/」或掃描QR-code進入申請，以免因疏忽定檢而遭受到行政處分。

▲▼台中市每年寄發123萬張機車定檢明信片，太浪費紙張，明年起改採簡訊通知。（圖／台中市政府提供，下同）

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環保局表示，每年如果減少123萬定檢明信片，不但減少紙張浪費，亦能節省公帑，減輕郵差勞務，甚至連帶降低郵務車執勤排碳量，因此去年度就建置「機車定檢簡訊通知網」，提供民眾登錄應定檢機車車號與手機號碼，未來將主動發送定檢簡訊通知，既便捷又環保，呼籲市民朋友響應低碳生活願景。

▲▼台中市每年寄發123萬張機車定檢明信片，太浪費紙張，明年起改採簡訊通知。（圖／台中市政府提供，下同）

環保局指出，出廠滿5年以上之機車，每年應依行照發照月份及前後1個月期間，主動前往排氣檢驗站定檢。若機車逾期未定檢，將依「空氣污染防制法」處500元罰鍰；逾通知期限6個月仍未完成檢驗者，再處3000元罰鍰，經環保局通知限期完成定檢而仍未改善完成者，將移送監理機關逕行註銷牌照。

▲▼台中市每年寄發123萬張機車定檢明信片，太浪費紙張，明年起改採簡訊通知。（圖／台中市政府提供，下同）

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