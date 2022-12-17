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台中廣設1411台空品感測器全台居冠　獲頒「雲端物聯網創新獎」

▲▼台中市環保局獲頒「雲端物聯網創新獎」，環保局吳婉玲科長（左起）、數位產業署長呂正華、環保署專委鄭春菊、思維公司總經理江嘉凌等人合照領獎。（圖／台中市政府提供，下同）

▲▼台中市環保局獲頒「雲端物聯網創新獎」，環保局吳婉玲科長（左起）、數位產業署長呂正華、環保署專委鄭春菊、思維公司總經理江嘉凌等人合照領獎。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府致力改善空氣品質，全市布建1411台空品感測器，數量和涵蓋率高居全國之冠，今年度感測器結合物聯網科技及時掌握測站氣象資料、工廠資料，運用大數據分析統計，使稽查單位智慧執法，今年裁處超過30件，裁罰金額超過800萬元，環保局16日北上接受台灣雲端物聯網產業協會頒發的「2022雲端物聯網創新獎」，顯示透過空品物聯網，執法有成，大大改善空氣品質。

▲▼台中市環保局獲頒「雲端物聯網創新獎」，環保局吳婉玲科長（左起）、數位產業署長呂正華、環保署專委鄭春菊、思維公司總經理江嘉凌等人合照領獎。（圖／台中市政府提供，下同）

環保局長陳宏益指出，今年度台中空品感測器物聯網的應用績效相當亮眼，不僅是東亞地區唯一獲得「智慧50大獎（Smart 50 Awards）」、「亞太暨台灣永續行動獎」雙料金級的肯定，如今將雲端物聯網技術應用在空品管理成果，也榮獲「2022雲端物聯網創新獎」，對台中市智慧城市科技創新是最大的鼓勵。

▲▼台中市環保局獲頒「雲端物聯網創新獎」，環保局吳婉玲科長（左起）、數位產業署長呂正華、環保署專委鄭春菊、思維公司總經理江嘉凌等人合照領獎。（圖／台中市政府提供，下同）

環保局表示，全市各行政區布建1411台空品感測器，透過物聯網科技整合空品感測器數據，建置平台，運用視覺化呈現感測器數據趨勢，使稽查單位掌握最即時的空品資訊、強化智慧執法，今年度共提供重大空污事件即時分析圖卡55件，協助取締，大大減少污染源。

環保局補充，「2022雲端物聯網創新獎」競賽，是台灣雲端物聯網產業協會為了加速國內雲端物聯網產業發展，彰顯政府及民間在相關領域的成果而舉辦，活動主題包括各類雲端物聯網應用服務，如雲端運算、人工智慧物聯網（AIoT）、大數據、資訊安全、區塊鏈、智慧城市、防疫科技、ESG等相關領域。

台中市環保局攜手環保署與思維環境科技有限公司，以空品感測器結合物聯網科技，取締空污成效良好，因而得獎，環保局人員昨天北上領獎，由數位發展部數位產業署長呂正華頒獎肯定。

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空品感測中市環保雲端物聯網思維

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