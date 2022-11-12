台中機車定檢率8成2六都第一　市府表揚40名無名英雄

▲▼台中機車定檢率8成2六都第一，副市長陳子敬（左1）、環保局長陳宏益（下左1）表揚40名無名英雄。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市長盧秀燕4年來緊盯各局處落實「藍天白雲行動計畫」，藉提高補助淘汰老舊機車，以及換購電動機車政策，改善空氣品質，設籍台中的二行程機車4年前是9萬3894輛，如今已剩下4萬2408輛，大大減少5成以上的高污染源，機車定檢率高達82.7%，六都第一。副市長陳子敬和環保局長陳宏益今天表揚40家績優機車定檢站和機車業者，感謝他們為提升空品的貢獻。

環保局分析今年1至10月PM2.5平均濃度12.8微克，較2018年同期18.8微克，減少6微克，改善幅度超過3成，是中南部第一個達到國家標準的縣市，不只符合我國及日本的空品標準，更接近美國國家標準的12微克，空品不良天數更較2018年大幅減少。

環保局表示，台中市有450家領有認可證的檢驗站，將近120萬輛機車，今天表揚崑松機車行等20家「年度績優檢驗站」、宥佳輪業行等10家「機車檢驗數績優獎」、順發車行等10家「汰舊卓越獎」，總計40家檢驗站獲獎，對於降低高污染車輛排放廢氣，減少對市民的危害，貢獻很大。

環保局提醒，機車出廠滿5年，每年排氣定期檢驗1次，若未能期限內檢驗者，將處500元罰鍰；逾檢驗日起6個月，經通知後仍未改善者，再處3000元罰鍰；若再通知仍未改善者，最重可註銷牌照，呼籲民眾平時應養成保養車輛習慣，共同守護台中空氣品質。