更精進監控空品　中市「空品感測器物聯網」奪GO SMART國際大獎

▲台中市「空品感測器物聯網」勇奪GO SMART國際大獎，環保局長陳宏益（右）從台北市長蔣萬安手中領獎。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

全球智慧城市聯盟（GO SMART）主辦的國際競賽「2023 GO SMART Award」29日晚間在台北市舉辦頒獎典禮，台中市政府環保局提出的「台中市精進空品感測器物聯網發展計畫」，在全球11個國家、43件作品中過關斬將奪獎，是5件得獎作品之一，相當不易，環保局長陳宏益領獎時表示，透過執行該計劃，更精準監測台中市空品數據和狀況，同時利用AI技術追蹤污染源，協助市府擬定決策及執法。

「2023 GO SMART Award」今年邁入第5屆，這次有11個國家、19個城市、43件作品參賽，台中市環保局去年10月以「台中市機車污染AI辨識系統」及「台中市精進空品感測器物聯網發展計畫」2作品投稿參賽，去年12月通過初選，2件都是14件入圍作品，接著透過線上報告參加決選，詳細向評委報告該計畫的跨領域性、潛在影響力、功能創新性及夥伴關係參與等內容，今年2月接獲通知，後者得獎，是5件得獎者之一。

陳宏益表示，「 GO SMART Award」旨在透過城際PoC（概念驗證）促進智慧城市之間的合作發展的國際獎項，這次得獎既是對台中市政府推動智慧城市的肯定，也是全民共同參與空品監督，改善台中市生活環境的鼓勵。

環保局表示，透過空品感測器結合物聯網技術，可有效收集、監測和分析台中市空品數據，協助政府和民眾更了解當地的空品狀況，並發展多元環境治理方案，進行污染事件追蹤及限縮污染源，輔助相關單位擬定決策及智慧執法。