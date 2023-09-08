侯友宜拜會徐榛嶎談施政！承諾深化合作　支持花蓮重大建設

▲▼新北市長侯友宜拜訪花蓮縣政府並與徐榛蔚針對施政交流分享。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

關心衛生、文化、交通、農業等縣政，新北市長侯友宜7日上午拜訪花蓮縣政府，並由縣長徐榛蔚、副縣長顏新章、祕書長饒忠及各局處首長接待，雙方交流會議中針對縣政經驗進行分享與討論。中秋佳節將至，侯市長對於花蓮文旦柚的品質讚不絕口，更承諾新北市政府將積極代銷花蓮文旦柚，期盼深化合作，共創商機。

花蓮縣長徐榛蔚首先向新北市長侯友宜致上誠摯歡迎，她提到，侯市長藉由地方政府執政的經驗看國家的發展，對於許多利國利民的政策，我們都相當支持。樂見侯市長推出65歲以上鄉親享有免費全民健康保險的政策，對於花蓮鄉親相當有感，除了照顧長者，也讓年輕人肩膀上的負擔減輕。另外，如何發展地方經濟，縮減城鄉差距，交通建設格外重要，花蓮縣政府在爭取前瞻計畫經費發展交通建設階段，當時她希望能夠鏈結花蓮、台東及屏東等縣市快速道路，成為全國高速路網，遺憾的是未能得到中央的支持而作罷。

▲徐榛蔚表示，樂見侯友宜推出65歲以上享有免費全民健保的政策，對於花蓮鄉親相當有感。

徐榛蔚也提到，隨著極端氣候的轉變，加上近年來強降雨不斷，容易引發土石流的危險，顯示台灣治山防洪工程非常重要，花蓮近期接連受到幾個颱風侵襲，是十幾年來少有的重大災損，豪大雨造讓河流水位暴漲與山坡地崩落，造成農作及基礎建設相當大損失，甚至威脅到縣民的人身安全，如何疏導與整治野溪是一個需要中央與地方配合的長期工程，希望侯市長未來到了中央之後能夠重視，也支持地方基礎建設。

▲侯友宜表示，能體會偏鄉資源不足的困境，對花東重大建設大力支持。

新北市長侯友宜分享治理經驗表示，新北市就像一個小台灣，靠山、臨海、有大城市、有純樸的鄉村，加上各族群融合，展現出多元的城市意象。政策方面，對於花蓮偏鄉的資源不足，造成城鄉差距越來越大的現象，他也感同身受，並直指中央經費統籌分配不均，期盼中央政府正視相關的問題。他也將從台灣的角度看花東縣市的發展，除了治山防洪的重大建設之外，他支持台東花蓮盡速發展快速道路，讓鄉親都能有安全回家的道路之外，也促進地方繁榮、改善交通不便。

會中，多位縣議員也針對相關議題與侯市長進行意見交換，包括公家單位約聘雇人員任用保障、農產運銷通路、交通建設及衛生醫療等相關議題，也獲得侯市長的經驗分享與建議，會議相談盛歡，氣氛融洽。與會貴賓包括新北市副市長謝政達、花蓮縣議會副議長徐雪玉、縣議員吳東昇、魏嘉賢、林正福、李正文、林玉芬、金淑敏、徐子芳、鍾素政、鄭乾龍、邱光明、林品仰等人也到場關心政策交流。