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侯友宜參加花蓮縣黨部聯席會報　傅崐萁：全力支持侯友宜

▲▼侯友宜參加花蓮縣黨部暨黃榮華黨部委員聯席會報，受到熱烈歡迎。（圖／國民黨花蓮縣黨部提供，下同）

侯友宜參加花蓮縣黨部暨黃榮華黨部委員聯席會報，受到熱烈歡迎。（圖／國民黨花蓮縣黨部提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

國民黨總統參選人侯友宜7日上午抵達花蓮機場，花蓮縣副縣長顏新章、花蓮縣黨部主委張逸華、黃榮華支黨部主委盧新榮、花蓮縣婦女會理事長林春美、傅崐萁立委辦公室執行長林宗昆、花蓮縣退警協會、新城鄉婦女會及地方仕紳、民眾一百多人擠滿機場大廳熱情接機。侯友宜一出現機場，現場「加油！凍蒜！」聲氣氛熱烈，花蓮縣婦女會理事長林春美並代表獻花。隨後侯市長前往花蓮縣政府與縣長徐榛蔚會談。

▲▼侯友宜參加花蓮縣黨部暨黃榮華黨部委員聯席會報，受到熱烈歡迎。（圖／國民黨花蓮縣黨部提供，下同）

侯友宜與傅崐萁握手相互致意。
 
侯友宜於縣府拜訪完縣長隨後前往花蓮縣黨部參加花蓮縣黨部暨黃榮華黨部委員聯席會報，當侯友宜座車抵達縣黨部時，現場早已守候多時的「侯粉」支持者高喊「總統好」、「凍蒜」，立委傅崐萁、鄭天財與花蓮縣副議長徐雪玉、縣議會黨團書記長吳東昇、花蓮縣黨部主委張逸華、榮譽主委鄒永宏、黃榮華支黨部主委盧新榮等也在人群中一起迎接侯友宜市長，侯市長逐一親切的與現場所有黨員民眾熱情握手，今天出席聯席會報的黃榮華支黨部委員與主要幹部外，花蓮縣黨部委員會全體副主委、委員外，包括多位鄉鎮市長、議員、鄉鎮市民代表會正副主席、花蓮市數十名里長、原住民頭目皆踴躍出席力挺。
 
侯友宜致詞表示，花東快速道路不只是花蓮、台東的需求，更要以全台灣角度來看，必須趕快接上蘇花改、南迴，串起全台灣。花蓮有好山好水好人情，要創造更多產業，讓人口回流到自己的故鄉，「讓孩子回到故鄉照顧自己父母親」享受天倫之樂。而民進黨政府執政七年多弊病叢生，光電弊案、詐騙案層出不窮，還有缺蛋危機被外界質疑讓誰發財，這些都需釐清，他當選總統就成立特偵組逐一清查，還給台灣人民公道。

▲▼侯友宜參加花蓮縣黨部暨黃榮華黨部委員聯席會報，受到熱烈歡迎。（圖／國民黨花蓮縣黨部提供，下同）

▲▼侯友宜與花蓮縣黨部幹部開心合影。
 
侯友宜還說，最近他提很多政見，包括成立癌症基金、開放陸客來台、80歲以上廢除巴氏量表等，民進黨執政7年多不做，等他提出才跟進；很多長輩沒有收入，健保費用都是子女負擔，有一天我們都會變老，希望透過健保補助照顧長輩，因此我提出65歲以上長者健保免費，可以照顧400萬人，但民進黨跟進卻做半套，只能照顧100萬人，根本不願意苦民所苦。

▲▼侯友宜參加花蓮縣黨部暨黃榮華黨部委員聯席會報，受到熱烈歡迎。（圖／國民黨花蓮縣黨部提供，下同）

鄭天財委員表示，蔡英文總統在105年8月1日向原住民族道歉，他說原住民族自治法、原住民族土地及海域法，很快就送到立法院審議，但過了8年卻從未審議，甚至連行政院對於此議題都不予討論，這種一再欺騙人民的政府，我們一定要下架；現在發生戰爭不是哪一個縣是前線區域，而是全台灣都會淪為戰區，為了維持兩岸和諧及台灣安全，就要支持國民黨提名的總統候選人侯友宜。

▲▼侯友宜參加花蓮縣黨部暨黃榮華黨部委員聯席會報，受到熱烈歡迎。（圖／國民黨花蓮縣黨部提供，下同）

侯友宜表示，他當選總統就成立特偵組逐一清查民進黨執政弊案，還給台灣人民公道。
 
傅崐萁立委指出，交通是花蓮人的痛，每每天災總是造成聯外道路封路、中斷， 2016年總統大選，蔡英文總統來到花蓮，用文青的口吻，用關心地方的眼神，告訴縣民，他當選總統一定會讓花蓮解決交通的痛苦，但當蔡英文當選總統，民進黨立委席次過半全面執政，當時立法院開議，徐榛蔚委員提出花東快速公路條例，希望能夠從8400億前瞻計畫內匡列一筆預算，盡快將花東快速公路完工，但當時卻被民進黨所有的立委全數否決，花東快條例在當年評估700億在前瞻計畫內可以完成卻沒有通過，經過7年重啟後現在要花2,300億，再拖下去何年何月才能完成；國道6號2020立法院就決議要重啟，直到今日仍不見有任何動作，國民黨執政的時候蘇花改一期2年8個月就動工，2020年蔡英文總統連任的時候承諾花蓮人蘇花安，到2024年經過四年卻還沒有看到動工，民進黨政府對於花蓮總是選舉前開出支票，選後就跳票，所以這次選舉要整合所有力量下架民進黨，全力支持國民黨提名的總統參選人侯友宜，傅崐萁語重心長的說，俗話說的好「家和萬事興」，國民黨一定要固本、團結，讓侯友宜為全國人民做事，也要讓國民黨立委當選席次衝高，維繫兩岸和平，讓台灣安居繁榮。
 
花蓮縣黨部主委張逸華表示， 好的建設需要好的人才來爭取、推動，好的總統則需要好的立委來相挺，傅崐萁立委、鄭天財立委問政一流都是最好的人才，花蓮人一定要團結全力來支持；對於總統選舉，張逸華主委也抨擊民進黨八年執政貪污舞弊，造成台灣現在已經嚴重生病，生病就要對症下藥，用好的藥來治，台語在講「ㄏㄡ優醫」「ㄏㄡ優醫」，講的就是「侯友宜」。最後，張逸華主委強調，明年總統大選要全力來支持侯友宜市長，治亂世用重典，下架亂黨就要「鐵漢」，侯友宜就是現今政壇「鐵漢」，立委要讓傅崐萁委員、鄭天財委員高票連任，繼續來為我們打拼，爭取更多地方建設。

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