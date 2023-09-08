要侯友宜像韓國瑜堅定「這」定位　吳子嘉：20％支持度就會回來了

▲侯友宜。（圖／記者周宸亘攝）



記者詹宜庭／台北報導

2024總統大選白熱化，《美麗島電子報》董事長吳子嘉7日表示，國民黨總統參選人侯友宜還沒有打安全議題，是因為他不是一個意識形態者，若要侯友宜說出「我是中華民國的擁護者」，就要講到像前高雄市長韓國瑜一樣，堅定「中華民國守護者」的角色與定位，若定位出來之後，20％支持度就會通通回來了。

吳子嘉昨日在節目《新聞千里馬》中指出，若以長期趨勢來看，10月底就可以看到民眾黨衰退了，因為各地在10月份開始，區域立委就會成立競選總部，侯友宜就會去參加競總剪綵。政治很現實，國民黨是大黨，民眾黨是小黨，小黨就只能左右逢源，為了民眾黨生存，他預估「民眾黨總統參選人柯文哲直到最後才會表示，他選擇跟民進黨合作。」

吳子嘉分析，現在民進黨總統參選人賴清德不斷掠奪柯文哲的年輕支持度，再加上侯友宜同時丟出重疊的醫療政策，兩人在搶主導權，如果柯文哲沒有振臂起衰的方法去處理這個問題，「藍白合」會非常困難，基本上是不可能的，因為在侯友宜無法當選總統情況下，柯文哲沒有合作動機及利益。

至於先前提出「藍白不要為了整合而整合，先端出牛肉」，吳子嘉補充，政策分為兩個層面，一個是經濟議題、一個是安全議題，但經濟議題卻打不過安全議題。他說，安全議題就是和平與戰爭的選項，但這個東西侯友宜還沒有打，因為他不是一個意識形態者。

吳子嘉舉例，賴清德就是一位意識形態者，他到立法院說自己是務實台獨工作者，可若要侯友宜說出「我是中華民國的擁護者」，就要講到像韓國瑜一樣。

「為什麼侯友宜有20％的支持度沒進來？因為那20％就是中華民國派！」吳子嘉建議，侯友宜要不斷強調，他是為了捍衛中華民國而不惜犧牲性命的人，藉此感動國民黨人，還有要說他是唯一在台灣堅持中華民國的守護者，堅定「中華民國守護者」的角色與定位。他認為，就是因為侯說不清楚，20％支持度才會跑掉，若定位一出來之後，通通回來了。