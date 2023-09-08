溪湖「歡樂鐵皮屋」成打架擂台　「鳳凰會館」一夜被夷為平地

▲彰化溪湖鳳凰會館移工聚集喧鬧滋事，違建拆除。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣溪湖鎮鄉間鳳凰會館，雖地點偏僻且是簡陋鐵皮屋搭建，但只要到晚間就人聲鼎沸影響住戶安寧，周末更是吸引數百名移工聚集飲酒歡唱，酒後經常發生口角衝突，溪湖警分局臨檢查出該處為違建等缺失，日前報請彰縣府執行強制拆除，將這座移工歡樂鐵皮屋夷為平地。

此次強制拆除的違章建築位於溪湖鎮大發段769地號鐵皮屋，鳳凰會館乃警察局列管之治安場所，位在鄉間小徑，地點偏僻，平時不易察覺，屢遭檢舉有外籍移工聚集在內喧嘩吵鬧。

▲彰化溪湖鳳凰會館，違建拆除。（圖／記者唐詠絮翻攝）

溪湖分局規劃警力進行密集臨檢，臨檢期間發現該處商業登記項目、消防安全設備及搭建之鐵皮屋有違規之虞遂聯合縣政府相關單位辦理聯合稽查，並運用第三方警政報請縣政府執行強制拆除，以展現「打擊犯罪」的立場與決心。

警局強調為了維護社會治安，對於縣內場所違規違建部分，運用第三方警政策略，絕對祭以鐵腕拆除，就是要對不法業者宣戰，力求除惡務盡，不留任何餘地，絕無模糊空間，同時呼籲本縣特定營業場所應善盡管理責任，知悉有違法情事或重大犯罪時，應立即通報警方查處，避免淪為犯罪溫床，並鼓勵民眾勇於舉報。