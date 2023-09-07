國慶焰火估50萬人湧進台中　民代憂中央公園周邊交通遭癱瘓

▲今年國慶焰火確定在台中市中央公園舉辦，9月18日將進行壓力測試。（圖／資料照片，圖為2022國慶焰火）



記者游瓊華／台中報導

今年國慶焰火拍板定案在台中中央公園舉辦，由於該區周邊交通平時就車流量大，又鄰近74快速道路、國道一號，不少藍綠議員都憂心，屆時交通恐癱瘓，成為大型停車場。

▲中央公園鄰近逢甲夜市，又有74快速道路以及國道一號，民代憂心交通屆時恐遭癱瘓，要求市府盡速擬定因應對策 。（圖／記者游瓊華翻攝）



市議員林祈烽表示，他接到民眾反映，擔心當天外出或上班後，會不會就塞在路上無法回家？會不會花了1、2個小時還回不了車？回家後也找不到停車位？

▲林祈烽表示，焰火還沒放，已經收到不少居民反映，擔心當天有家歸不得。（圖／記者游瓊華攝）



市議員陳淑華直言，中央公園不僅在台中市正市中心，還緊臨逢甲夜市，依照市長說法，50萬人湧入，這些人流、車流沒有解決的方案，中央公園附近恐成交通重災區，「連帶台灣大道、文心路、中清路等最重要道路交通受到影響」，此外也提醒74線環中路高架橋也應考慮到駕駛人因焰火施放而減緩行車速度對交通的變數。

▲市議員陳俞融提醒市府做好交通規劃，避免民眾敗興而歸。（圖／記者游瓊華攝）



另外，市議員陳俞融則要求市府確實掌握情況，做好今年國慶煙火事前規劃，才不會讓8月清泉崗航空嘉年華人數爆量導致民眾搭不到接駁車，看不到活動的窘境再度發生。

▲市議員張芬郁提醒，依照交通局規劃，接駁車數量、時間都有待改善，建議市府應該調整。（圖／記者游瓊華攝）



市議員張芬郁指出，國慶焰火交通局規劃4條接駁路線，以10分鐘一班車，從下午4點到8點共計出動150輛接駁車，但以過去其他縣市舉辦經驗，屏東、、台南以及高雄等，都是在3點左右，且啟動超過300輛接駁車消化人潮，要求交通局必須再計算運量和接駁開始的時間。

對於市議員們憂心國慶焰火交通問題，交通局長葉昭甫表示，目前管制範圍均在水湳經貿園區內，會加強事前宣導並配合現場員警疏導，另有關停車場相關資訊，將透過台中交通網APP等管道，持續揭露相關資訊，提供民眾可線上查詢即時剩餘車格。

至於交通接駁車部分，交通局表示，這次活動會場鄰近捷運站，中捷公司預計於活動當天加開班次因應。市府也規劃4條接駁路線，預計於活動當日下午4點開始發車，亦已備妥充足的接駁量能，除原市府線(50輛)、松竹線(40輛)、水湳線(20輛)及洲際線(40輛)共計150輛的接駁車，另準備至少50輛接駁車待命，全力疏運民眾。